BELEN RODRIGUEZ / News, la showgirl felice con Andrea Iannone: il pilota risponde ai fans

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: STORIA A GONFIE VELE CON ANDREA IANNONE – Non c’è nessuna crisi tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone. La coppia continua ad essere felice, innamorata e a godersi le meritate vacanze in quel di Ibiza insieme al piccolo Santiago. Dopo i rumors degli ultimi giorni che volevano la showgirl e il pilota sull’orlo della rottura per la ritrovata serenità di Belen con l’ex marito Stefano De Martino, Andrea Iannone ha deciso di zittire tutti sia con una dedica per la sua fidanzata che con un messaggio rivolto a tutti gli haters che continuano ad accusarlo di accettare la presenza del ballerino napoletano nella vita della compagna. Rilassato e messi da parte momentaneamente i problemi professionali, Andrea Iannone ha scritto delle bellissime parole a Belen sui social: “Fra tante nuvole tu sei il mio sole!! Grazie! @belenrodriguezreal", si legge accanto all’ultima foto postata dal pilota su Instagram. Belen ha risposto con un cuore rosso dimostrando di essere serena e felice della sua vita di coppia.

Andrea Iannone, però, senza fare nomi, ha deciso anche di difendere la fidanzata dalle offese dei fans. “Ciao a tutti, penso che scrivere e parlare di cose estremamente personali e private sotto un post che non c’entra nulla con il vostro discorso, discussioni al quanto fuori luogo… penso che certi argomenti meritano assoluto silenzio per rispetto delle persone “citate”. Capisco che la mia è una pagina pubblica dove tutti posso scrivere e esporre la propria opinione ma penso anche che c’è sempre un limite. Fin quando parlate di me nel bene o nel male io accetto i vostri pensieri, giusti o sbagliati che siano perché capisco che ognuno ha la libertà di pensiero, in fondo se una persona non è libera di scrivere ciò che pensa cosa si vive a fare??? Detto ciò vi invito ad evitare determinate discussioni che non portano a niente. Buona serata. Ah: dato che qualcuno si chiede se sono rilassato rispondo dicendo che sono molto rilassato e felice”, ha scritto in un commento su Instagram. Andrea Iannone dimostra così di capire le priorità della compagna che, giustamente, mette al primo posto il benessere del figlio Santiago per il quale ha messo da parte tutti i rancori costruendo un rapporto sereno con l’ex marito. Cliccate qui per leggere tutto.

