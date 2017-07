BIANCO, ROSSO E VERDONE/ Su Canale 5 il film con Carlo Verdone (oggi, 15 luglio 2017)

Bianco, rosso e Verdone

BIANCO ROSSO E VERDONE, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 15 LUGLIO 2017: IL CAST - La pellicola comica segna il secondo film diretto dal regista e attore romano Carlo Verdone ed è uscita nel 1981 con la durata di 109 minuti. Oltre a Carlo Verdone, nel cast ci sono anche Elena Fabrizi, Irina Sanpiter, Milena Vukotic, Angelo Infanti e Mario Brega. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

COMMEDIA DIRETTA DA CARLO VERDONE CON ELENA PATRIZI E MILENA VUKOTIC: ECCO LA TRAMA - Il film è ambientato negli anni ottanta e tutti gli elettori italiani sono chiamati a votare. L'avvocato Furio Zoccano, insieme alla moglie Magda e ai due figli, parte da Torino per raggiungere il seggio elettorale a Roma. L'uomo è un tipo esageratamente preciso e logorroico, la moglie non lo sopporta più. Durante il viaggio la donna incontra un affascinante playboy, Raoul, che le farà da subito una corte spietata. La famiglia Zoccano è coinvolta in un brutto incidente automobilistico e Furio deve restare in ospedale per fare dei controlli. Magda e i ragazzi si fermano in un piccolo albergo dove si trova anche Raoul ma Magda riesce a resistere al suo fascino. Dimesso dall'ospedale, Furio e famiglia si rimettono in viaggio, mentre suo marito è impegnato nella cabina elettorale, Magda scappa via insieme a Raoul ricomparso all'improvviso.

Altro personaggio del film è Mimmo, un simpatico ma ingenuo ragazzo romano che deve portare sua nonna Teresa a Roma per farla votare. L'anziana donna si trova in vacanza a Verona e il nipote si è offerto di andarla a prendere. Nonna Teresa, nonostante l'età, è molto sveglia ed arzilla e si diverte a prendere in giro il nipote che è sempre impacciato quando deve affrontare una situazione. Lungo il viaggio, nonna e nipote conoscono per caso un camionista che si fa chiamare "er Principe", tutti si fermeranno a dormire nello stesso albergo dove si trovano Magda e Raoul. L'ingenuo Mimmo viene circuito da una prostituta che lo porta in camera sua. La sbadataggine e il candore del giovane fanno spazientire la donna che lo manda via in malo modo ma con grande sollievo di Mimmo che ritorna dalla sua cara nonna.

Il giorno seguente i due rivedono "er Principe" che, avendo causato lo scontro frontale con l'auto di Furio che credeva morto, per evitare incontrollo di una pattuglia della polizia, si nasconde nell'auto di Mimmo. Il comportamento goffo del giovane insospettisce gli agenti che si convincono della colpevolezza del camionista. Finalmente arrivano al seggio elettorale ma nonna Teresa, mentre è nella cabina per votare, ha un attacco di cuore e muore all'istante. Mimmo, che quando chiama la nonna ripetutamente non riceve risposta, pensa ad un ennesimo scherzo dell'anziana donna. Il giovane però si rende conto che la nonna non può più rispondere e piange disperato per la sua perdita, nell'indifferenza delle persone che gli stanno intorno preoccupati solo di capire se la scheda è da considerarsi valida o meno. Pasquale Ametrano deve raggiungere la città di Matera a bordo della sua Alfasud di colore rosso.

E' un uomo taciturno e rozzo nei modi, da molti anni vive in Germania e non conosce i rischi e i pericoli che possono capitare andando in giro per l'Italia. Pasquale trova la sua auto danneggiata, subisce furti e addirittura è vittima di un pestaggio. Quando la sua automobile non vuole più saperne di funzionare, Ametrano prosegue a piedi e raggiunge finalmente il suo seggio elettorale. A questo punto, stanco e malridotto, si lascia andare ad un lungo monologo nel suo dialetto inveendo contro l'Italia così cambiata e contro gli italiani.

