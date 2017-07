BOROTALCO/ Su Canale 5 il film con Carlo Verdone e Christian De Sica (oggi, 15 luglio 2017)

Borotalco

BOROTALCO, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 15 LUGLIO 2017: IL CAST - Una classica commedia italiana del 1982 diretta da Carlo Verdone e che ha anche interpretato il ruolo del personaggio principale del film. Al fianco del bravo attore romano hanno recitato Eleonora Giorgi, Christian De Sica e Angelo Infanti. Per la loro interpretazione Carlo Verdone ed Eleonora Giorgi hanno vinto il David di Donatello come "miglior attore e migliore attrice protagonista". Ma vediamo adesso nel dettaglio la trama del film.

LA TRAMA DEL FILM DIRETTO DA CARLO VERDONE CON PROTAGONISTI CHRISTIAN DE SICA E ELEONORA GIORGI - Sergio vive a Roma, si occupa di vendite porta a porta e alloggia in un convitto dove condivide la camera con un ballerino, Marcello. Non è facile vendere enciclopedie e, nonostante il suo impegno, non riesce a guadagnare abbastanza. La cosa gli rende la vita molto difficile, inoltre deve dar conto anche alla sua fidanzata Rossella. Nadia è una collega di Sergio, è una bella ragazza molto simpatica che ama alla follia un famoso cantante italiano, Lucio Dalla. Poiché Nadia è molto brava nel suo lavoro, Sergio, pur non conoscendola di persona, le chiede di lavorare in coppia, Nadia si mostra molto disponibile e decidono di vedersi sotto casa di un architetto, un certo Manuel Fantoni, potenziale compratore.

Mentre Sonia cerca invano di procurarsi due biglietti per assistere al concerto del suo cantante preferito, Sergio si presenta a casa Fantoni, sperando di concludere la vendita dell'enciclopedia. L'architetto è un uomo che si diverte a raccontare le vicende della sua vita avventurosa, in realtà sono tutte storie inventate e quando arrivano i carabinieri per arrestarlo, Sergio si rende conto che Fantoni è semplicemente un truffatore che risponde al nome di Cesare Cuticchia. Questi, prima di andare via con le forze dell'ordine, lascia le chiavi del suo appartamento all'incredulo Sergio affiché se ne prendesse cura durante la sua assenza.

Quando finalmente arriva Nadia, Sergio rimane colpito dalla bellezza della ragazza e si presenta come Manuel Fantoni, poi, per risultare simpatico ed interessante agli occhi di lei, comincia a raccontare una serie di bugie e addirittura si vanta di conoscere personalmente il grande Lucio Dalla. A Nadia non sembra vero di conoscere un amico di Dalla e ne resta letteralmente conquistata. I due cominciano a frequentarsi e di conseguenza, Sergio ha meno tempo da dedicare alla sua fidanzata che chiaramente si insospettisce. Nadia e Sergio decidono di passare una serata intima a casa di lui, nel frattempo Rossella va da Marcello, a cui Sergio ha raccontato del falso architetto e del suo incontro con la giovane collega e lo costringe a raccontare tutto ciò che sa sul conto dell'amico di stanza.

Insieme a suo padre Augusto, Rossella va a casa di Manuel, trova il fidanzato e lo gonfia di botte. Nadia si sente ingannata e delusa, quindi va via piangendo e una volta in strada, viene investita da un'automobile. La relazione tra Nadia e Sergio si interrompe qui, i due giovani riprendono le loro vite, Sergio si sposa con Rossella e anche Nadia convola a nozze con il suo fidanzato storico. Trascorre qualche tempo e Sergio, dietro invito di una donna interessata all'acquisto dell'enciclopedia, scopre con sorpresa che si tratta proprio di Nadia, che ha pensato ad un banale pretesto per rivedere il giovane. I due si raccontano le proprie vite e ammettono di non essere felici, quando sta andando via, Sergio viene fermato da Nadia che per rivivere l'entusiasmo di un tempo, gli chiede di raccontarle le utime notizie riguardanti personaggi dello spettacolo. Sergio sta al gioco e, impersonando Manuel, comincia a raccontare storie di fantasia.

© Riproduzione Riservata.