Beautiful, anticipazioni settimanali dal 17 a 21 Luglio: Sheila caccia di casa Quinn Fuller

Beautiful

NATALE FELICE TRA I FORRESTER?

Le puntate di Beautiful dal 17 al 21 luglio saranno ampiamente incentrate sul Natale. Eric sarà profondamente deluso per la decisione dei suoi cari di non recarsi alla villa in occasione di tale importante festività ma ognuno di essi preferirà dedicarsi alla propria famiglia, evitando lo scontro con Quinn Fuller. Sarà così che Ridge deciderà di trascorre il 24 e il 25 dicembre solo con Brooke e RJ, informando quest'ultimo della decisione di convolare quanto prima a giuste nozze. Il ragazzo sarà comprensibilmente molto felice, vedendo realizzato il suo sogno di vedere i genitori nuovamente insieme. Ma non tutti saranno convinti che i Bridge debbano durare a lungo: una persona infatti continuerà a credere che lo stilista riuscirà a rovinare tutto ancora una volta: Bill si presenterà a casa della sua ex fidanzata e le annuncerà che il loro amore non conoscerà la parola fine. Lui continuerà a lottare contro tutto e tutti e riuscirà a riconquistarla. Steffy e Liam si prepareranno a trascorrere un nuovo Natale insieme, confermando la decisione di tenersi alla larga da Quinn. I due neo-fidanzati vivranno dei momenti divertenti, indossando un pigiama natalizio, e scambiandosi dei doni a dir poco particolari, a dimostrazione di come la coppia abbia bisogno di pochissimi dettagli per essere felice insieme.

PUNTATE AMERICANE: SHEILA CACCIA DI CASA QUINN

L'entrata in scena di Sheila Carter continuerà ad essere motivo di attrito all'interno della famiglia Forrester anche nella puntata di Beautiful della prossima settimana. Dopo che Ridge e Quinn hanno confessato il loro flirt, Eric se n'è andato dalla villa rifugiandosi in un motel proprio in compagnia di una ex moglie. Il fatto che solo grazie a lei abbia scoperto la verità, porterà il patriarca ad avere piena fiducia nei suoi confronti, tanto da darle le chiavi di villa Forrester. E come potete immaginare, la peggiore dark lady della storia della soap americana non ci metterà molto ad approfittare della situazione. Si dirigerà in preda alla rabbia alla mansion e, senza usare le buone maniere, caccerà di casa Quinn, rendendosi portavoce dei desideri di Eric. Le due donne verranno inevitabilmente alle mani, dimostrando ancora una volta la presenza di un forte odio destinato a durare ancora a lungo.

