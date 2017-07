CONAN IL DISTRUTTORE/ Su Italia 1 il film con Arnold Schwarzenegger (oggi, 15 luglio 2017)

Conan il distruttore

CONAN IL DISTRUTTORE, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 15 LUGLIO 2017: IL CAST - Una pellicola di genere fantastica e d'azione uscita nelle sale americane nel 1984 ed è stata diretta da Richard Fleischer e interpretata da Arnold Schwarzenegger nel ruolo principale di Conan, dalla statuaria Grace Jones nella parte di Zula e da Tracey Walter (Malak). Gli altri attori che compaiono nel cast sono il giocatore di basket Wilt Chamberlain (Mombaata), Mako (Akiro), Sarah Douglas (regina Taramis), Olivia D'Abo (principessa Jehnna), Pat Roach (Toth Amon), Jeff Corey (Grand Vizier), Sven-Ole Thorsen (Togra) e il wrestler André the Giant (Dagoth). Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

LA TRAMA DEL FILM CON ARNOLD SCHWARZENEGGER - La regina Taramis di Shadizar propone a Conan un patto. È disposta a resuscitare Valeria, l'amore perduto del guerriero cimmero, se questi sarà disposto ad andare alla ricerca di una gemma speciale e di un corno magico in grado di risvegliare il Dio dei sogni e degli incubi. Conan accetta e parte alla ricerca dei due oggetti assieme al suo compagno Malak e a Jehnna, l'unica persona al mondo che può toccare la gemma speciale. Nel corso del viaggio si uniscono a Conan anche Akiro, Zula e Mombaata, una guardia della regina Taramis inviata a controllare i progressi del gruppo. I sei avventurieri si mettono in viaggio verso il castello del mago Toth Amon per sottrargli la gemma. Prima che raggiungano la sua dimora, il mago rapisce Jehnna.

Questo imprevisto non ferma Conan, che una volta giunto al castello riesce a sconfiggere Toth Amon. Il mago, ferito gravemente dal cimmero, decide di suicidarsi toccando la gemma. Dopo avere liberato la principessa e essersi impadronito della gemma, Conan riparte alla ricerca del corno magico assieme ai suoi compagni di viaggio. Il corno custodito in una fortezza viene recuperato da Jehnna utilizzando la gemma speciale. La ricerca è conclusa e il gruppo si appresta a tornare vittorioso dalla regina Taramis, tuttavia gli eroi vengono traditi da Bombaata che su ordine della regina rapisce Jehnna e ruba il corno magico.

Bombaata porta Jehnna a Shadizar allo scopo di sacrificarla per fare rinascere il malvagio Dagoth, un essere che con il suo potere immenso potrebbe devastare la Terra. La regina Taramis inizia il rituale, ma Conan giunge a Shadizar appena in tempo per fermarla e per uccidere Dagoth che stava iniziando a reincarnarsi. La regina viene uccisa per mano di Conan e il suo posto sul trono viene preso dalla principessa Jehnna che offre ai suoi compagni di viaggio degli incarichi di prestigio a corte. Conan, troppo inquieto per fermarsi a corte, decide però di continuare a girovagare per il mondo.

