Camilla Mangiapelo/ Uomini e Donne, ha tradito Riccardo Gismondi con Alex Belli? Il gossip che puzza di gaffe

Camilla Mangiapelo e Riccardo Gismondi

Uomini e Donne, Camilla Mangiapelo ha tradito Riccardo Gismondi con Alex Belli? Il gossip che puzza di gaffe

CAMILLA HA TRADITO RICCARDO? - Una clamorosa indiscrezione è quella che sta circolando su Camilla Mangiapelo in queste ore. Secondo il settimanale Spy, la fidanzata di Riccardo Gismondi avrebbe avuto un flirt con Alex Belli. Sulla rivista infatti si legge: “Chi li ha visti insieme ha raccontato di baci di fuoco e di una passione che andava ben oltre la love story di cui lei era stata protagonista in TV.”. Un vero e proprio scoop, se la notizia fosse vera o comunque confermata. In effetti sul web si teme che si tratti di una bufala o comunque di una gaffe del noto settimanale, sia perchè è ormai accertato che Alex Belli sta con l'ex tentatrice di Temptation Island Mila Suarez, sia perchè è più che confermato che la storia tra Riccardo e Camilla procede a gonfie vele. Che sia stata davvero una gaffe?

TUTTO SU CAMILLA MANGIAPELO - Ma chi è davvero la bella Camilla? La fidanzata di Riccardo è giovanissima: ha 19 anni, è nata e vive a Roma pesa 54 kg circa ed è altra 173 centimentri. Lavora come assistente nella scuola guida del padre, per il momento, ma con Riccardo c'è il progetto di aprire prossimamente un'attività. La conoscenza con Gismondi, come abbiamo accennato, è avvenuta a Uomini e Donne, dove Camilla è scesa come corteggiatrice. La loro è stata una conoscenza abbastanza burrascosa, fatta di molte liti e di alti e bassi. Questi intoppi però non sono affatto riusciti ad intaccare l'interesse reciproco e anzi hanno portato Riccardo a scegliere proprio lei rispetto alla rivela Martina Luchena. La coppia ha deciso di andare a convivere sin da subito un una casa messa a disposizione dal padre di Camilla e dopo circa sei mesi hanno però deciso di partecipare a Temptation Island. Una vera e propria sorpresa per i fan della coppia, i Riccamilla, che mai si sarebbero aspettato la loro partecipazione, anche perchè in passato avevano smentito questa possibilità. Il loro percorso a Temptation è però durato molto poco: la coppia si è incontrata al falò di confronto nella seconda puntata del reality per poi lasciare lo show più innamorati che mai.

