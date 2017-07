Cherry Season: Mete è gravemente malato (Anticipazioni puntate dal 17 al 21 luglio)

Cherry Season

METE MORIRÀ?

I problemi non mancheranno nella nuova settimana di programmazione per Cherry Season, le stagioni del cuore. A differenza di quanto immaginato in un primo momento, la soap turca non subirà nessuna variazione di orario approfittando dello spostamento de Il Segreto in fascia pre-serale. Nello spazio lasciato vuoto dalla telenovela spagnola, infatti, andrà in onda un film e non un doppio appuntamento con Oyku e Ayaz come accaduto lo scorso anno e sperato dai fan.

Dal 17 al 21 luglio conosceremo maggiori dettagli sullo stato di salute di Mete: dopo essere stato colpito da Oyku, il fratello di Burcu verrà ricoverato in ospedale e sottoposto a nuove analisi. Sarà in tale circostanza che Bulent apprenderà ciò che non avrebbe mai voluto sentire ovvero che il figlio ha un tumore al cervello. Sarà dunque necessaria una difficile operazione per evitare il peggio. Nel frattempo Oyku e Ayaz, la cui riappacificazione diventerà di dominio pubblico, saranno alle prese con nuovi problemi sul lavoro: un contrattempo renderà necessario lo spostamento di un giorno della sfilata alla quale parteciperanno i nuovi clienti americani. La coppia dovrà organizzare un piano per evitare che tutto vada a rotoli: riuscirà ad uscire senza ripercussioni anche questa volta, ottenendo un nuovo successo anche dal punto di vista lavorativo?

