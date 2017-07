Ciao Darwin 7 / Integratori vs Bucatini con Maddalena Corvaglia e Francesca Cipriani (replica seconda puntata)

Ciao Darwin 7

INTEGRATORI VS BUCATINI CHI SARÀ IL VINCITORE?

In prima serata su canale 5, torna la replica della seconda puntata di Ciao Darwin 7. Dopo la prima sfida che ha visto scendere in campo i Normali e i Diversi con la vittoria dei secondi, capeggiati da Rebecca Di Pasquale, nel secondo appuntamento del divertente show, Paolo Bonolis, con l’aiuto di Luca Laurenti, sarà alle prese con 100 concorrenti divisi tra due, nuove categorie. Da una parte ci saranno gli Integratori ovvero coloro che sono molto attenti alla linea seguendo un regime alimentare sano ed equilibrato e allenandosi quotidianamente mentre dall’altra i saranno i Bucatini ovvero coloro che non rinunciano ai piaceri della tavola anche a costo di sfoggiare qualche chilo in più. Come in ogni puntata, anche questa sera le due squadre avranno delle madrine. Per la squadra degli Integratori ci sarà Maddalena Corvaglia, magrissima e con un fisico tonico e allenato come testimoniano le foto e i video che l’ex velina pubblica sui social; per la squadra dei Bucatini, invece, ci sarà la burrosa Francesca Cipriani con tutte le sue, abbondanti forme.

LE PROVE E MADRE NATURA, PENNY LANE PROTAGONISTA

I concorrenti delle due squadre, per portare a casa la vittoria e far sì che l’uomo del nuovo millennio sia integratore o bucatino, dovranno superare una serie di prove tra le quali le più attese sono quelle della macchina del tempo che riporta i concorrenti indietro in un’epoca storica, la prova di coraggio che potrà coinvolgere anche animali, il famoso defilè e, infine, il duello finale durante il quale i concorrenti dovranno rispondere a domande di cultura generale. A decidere la squadra vincitrice sarà il pubblico presente in studio munito di telecomando. Non mancherà, come sempre, Madre Natura. Nella seconda puntata di Ciao Darwin 7 toccherà all’inglese Penny Lane incantare il pubblico. Bionda, modella e con un fisico mozzafiato, la modella Penny è considerata una delle Madri Natura più belle di tutte le sette edizioni. La regia di Ciao Darwin 7 è affidata a Roberto Cenci mentre le coreografie sono di Marco Garofalo. Come sempre, la sigla sarà la celebre “Matti”.

© Riproduzione Riservata.