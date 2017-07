Claudio Sona / Uomini e Donne, l'ex tronista fidanzato con Gennaro? L'indiscrezione

Claudio Sona

Claudio Sona si è fidanzato? Uomini e Donne, l'ex tronista del Trono Gay ha un nuovo amore dopo Mario Serpa e Juan Sierra

Inaspettato colpo di scena per i fan di Uomini e Donne: l'ex tronista, primo del Trono Gay, Claudio Sona avrebbe un nuovo amore! A lanciare l'indiscrezione è il settimanale Oggi, che annuncia: "Claudio Sona, 29, discusso e controverso tronista gay di Uomini e Donne, ha trovato l’amore vero. Trattasi di un ragazzo di Verona che risponde al nome di Gerardo Di Gennaro. L’ex compagno di Mario Serpa non vuole però uscire allo scoperto: non vuole deludere le fan e soprattutto perdere le redditizie ospitate nelle discoteche di tutta Italia". Insomma sarebbe questo misterioso Gennaro il nuovo fidanzato di Claudio che esce da un periodo molto particolare e movimentato dal punto di vista amoroso. Ricordiamo infatti che dopo la fine della storia con Mario Serpa, che è stato la sua scelta a Uomini e Donne, Claudio si è ritrovato al centro del gossip in modo negativo a causa delle rivelazioni shock dell'ex Juan.

Lo spagnolo ha infatti dichiarato per vie social che lui e Claudio stavano insieme anche durante il programma e non hanno mai smesso di sentirsi. Dichiarazioni che hanno sollevato un vero e proprio polverone oltre che una pioggia di critiche e polemiche che oggi sembrano essere definitivamente sfumate. Claudio Sona ha riacquistato la serenità perduta negli scorsi giorni e pare anche abbia ritrovato l'amore: che questa sia la volta buona? Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti...

