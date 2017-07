FABIO DE LUIGI/ Video, i primi ciak del nuovo film (Laura e Paola)

Fabio De Luigi, Laura e Paola

FABIO DE LUIGI, I PRIMI CIAK DEL NUOVO FILM (LAURA E PAOLA) – L’attore e comico italiano Fabio De Luigi questa sera sarà uno degli ospiti che prenderanno parte allo show di Rai 1, Laura e Paola condotto da Laura Pausini e Paola Cortellesi. Naturalmente si tratta di un appuntamento proposto in replica al pubblico del primo canale ma ugualmente molto atteso visto l’enorme successo di pubblico ottenuto durante la sua messa in onda nella scorsa stagione televisiva. A proposito di Fabio De Luigi in queste settimane si trova in Sicilia per girare le prime scene del suo nuovo film intitolato Metti la nonna in freezer. Una pellicola diretta dai registi Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi e con un cast molto nutrito nel quale spiccano Miriam Leone, Barbara Bouchet, Lucia Ocone, Marina Rocco e Susy Laude. Fabio De Luigi interpreta un finanziere che assieme ad una giovane restauratrice sarà alle prese con l’improvvisa morte della nonna.

L’ATTORE OSPITE NELLO SHOW DI RAI 1: UNO DEI QUATTRO ABBA, IL VIDEO – Fabio De Luigi è nato a Santarcangelo di Romagna l’11 ottobre del 1966 e nel corso della propria carriera ha saputo prima portare al successo una lunga serie di personaggi da lui stesso inventati come Olmo, Ingegnere Cane e Medioman o magari delle divertenti imitazioni di vip, e quindi trasformarsi in un attore di grande riscontro recitando in pellicole che hanno raccolto un discreto successo nel pubblico come Natale a New York, Natale in crociera, Maschi contro femmine, La peggior settimana della mia vita, Il peggior Natale della mia vita e tanti altri ancora. Nello show di Laura Pausini e Paola Cortellesi, De Luigi è stato mattatore con una bellissima interpretazione in cui ha vestito i panni di uno degli Abba assieme alle due padrone di casa e a Raoul Bova. I quattro hanno quinti intonato alcuni successi del gruppo svedese come Dancing Queen, Mamma Mia e The Winner take it all. Clicca qui per vedere il video.

© Riproduzione Riservata.