FIORELLO/ La sua incursione nei camerini, il video (Laura e Paola)

Rosario Fiorello a Laura e Paola

FIORELLO: L’INCURSIONE NEI CAMERINI (LAURA E PAOLA) – Rai 1 questa sera offre in prime time la replica dell’eccezionale show televisivo Laura e Paola che ha visto grandi protagoniste Laura Pausini e Paola Cortellesi. Una cantante di fama mondiale ed un’attrice comica molto amata che hanno saputo mixare al meglio le proprie qualità artistiche. Tra l’altro il tutto è stato reso più semplice grazie alla presenza di tantissimi ospiti di riguardo come nel caso dello showman Fiorello. In pratica l’artista siciliano ha tenuto a battesimo il programma facendo irruzione nel camerino della Pausini e della Cortellesi dando così vita ad un divertente sketch (clicca qui per vederlo). Tra l’altro si tratta di una delle rare apparizioni che Fiorello si è concesso sulla Rai se si esclude l’ospitata a Che tempo che fa da Fabio Fazio, durante la quale tra una battuta e l’altra ha annunciato che non ha nessuna intenzione di ritornare a lavorare per la tv di Stato. Sarà veramente così?

IL SOSTEGNO A L’ARENA DI GILETTI – Fiorello negli ultimi anni ha saputo reinventarsi dando vita ad un nuovo e seguito format, l’Edicola, nel quale tratta a proprio modo alcuni fatti di attualità e non solo. Recentemente, un po’ come tutti, si è occupato del caso Arena con la volontà della Rai di chiudere il programma di Giletti nonostante ascolti decisamente soddisfacenti. Nel proprio intervento Fiorello ha sottolineato: “Qui leggiamo sul giornale che il caso Giletti arriva in Commissione di Vigilanza. Ma mi chiedo: come si può cancellare una trasmissione che faceva 4 milioni? Un programma che funzionava, con interviste importanti e che non guardava in faccia a nessuno? Ricordo che Giletti si è scontrato con Berlusconi così come con Renzi. Ecco, noi ce lo chiediamo. E facciamo anche un appello al direttore generale della Rai Mario Orfeo”.

