FRANCESCA CIPRIANI/ Una nuova sfida per la showgirl: capo vip dei ''bucatini'' (Ciao Darwin 7, 15 luglio)

Francesca Cipriani stasera sfida Maddalena Corvaglia a Ciao Darwin

FRANCESCA CIPRIANI, LA SHOWGIRL NEL VARIETA’ DI CANALE 5 (CIAO DARWIN 7, 15 LUGLIO) - Francesca Cipriani è una delle capo-sqaudra vip della puntata di questa sera di Ciao Darwin 7-La Resurrezione, il celebre programma di intrattenimento condotto da Paolo Bonolis, con la partecipazione di Luca Laurenti. Durante l'edizione del 2016, una delle sfide più esilaranti è stata quella tra le squadre dei bucatini ed integratori, ovvero gente che ama mangiare bene contro le persone che invece preferiscono tenersi in forma. A capo dei bucatini troviamo proprio l'esuberante Francesca Cipriani, procace bionda che ha preso parte a numerose trasmissioni e reality, in passato.

FRANCESCA CIPRIANI, LA CARRIERA - Francesca Cipriani, nata nel 1984 a Popoli, un paese abruzzese, ha conosciuto la fama grazie alla partecipazione al Grande Fratello, la sua sesta edizione. Tuttavia, ancor prima del reality, la Cipriani aveva già avuto esperienza televisiva: la sua prima esperienza risale al 2005 come conduttrice di Onda tv. L'esperienza del Grande Fratello le regalerà le occasioni giuste per lavorare nel mondo dello spettacolo : nel curriculum della show girl citiamo la rubrica Show Television di Sky, per non parlare del programma sportivo Qui studio a voi stadio. Oltre tutto, è stata ospite di diversi programmi come opinionista. Ha lavorato anche presso il salotto di Barbara D'Urso, Domenica Cinque, partecipando come inviata. Un altro reality show legato al nome di Francesca Cipriani è stato sicuramente La Pupa e il Secchione- Il Ritorno. In coppia con Federico Bianco, la Cipriani si aggiudicò il primo posto. Grazie al suo aspetto avvenente, la Cipriani ha realizzato ben tre calendari : per Show Television, per Eva Tremila e per Mitici '80. Per quanto riguarda il cinema, citiamo il film intitolato Un neomelodico presidente, per non parlare delle diverse sit-com per la televisione come Piloti e Medici Miei. Inoltre, ha partecipato come attrice nel film per la televisione intitolato Finalmente a casa.

FRANCESCA CIPRIANI, LE SUE CURVE FANNO DISCUTERE -Francesca Cipriani negli ultimi tempi è stata oggetto discussione a causa delle sue curve: pare che la donna sia a corto di lavoro, la sua ultima apparazione in televisione è da Chiambretti nel suo programma "Grand Hotel Chiambretti. La Cipriani per pagare la sua nuova casa si è decisa a sottoporsi a un'operazione per passare ad una settima di seno, nella speranza di trovare un nuovo lavoro. Ultimamente, è stata ospite di Barbara D'Urso, insieme a Cristina Del Basso durante una puntata dedicata alla chirurgia estetica. C'è stata un po' di tensione, soprattutto perché le due hanno dichiarato di volersi sottoporre ad altri interventi. Appuntamento a sabato, 15 Luglio 2017, con Ciao Darwin 7! Da non perdere!.

