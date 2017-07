Francesco Nozzolino / Chi è il 'Bucatino' di Ciao Darwin 7? Età, peso e una triste storia alle spalle

Francesco Nozzolino

Francesco Nozzolino, da "The Lady" a Pomeriggio 5 passando per Ciao Darwin

Questa sera Canale 5 ripropone la puntata di Ciao Darwin 7 che vede la sfida "Bucatini contro Integratori". Nella squadra degli amanti del buon cibo, spicca subito una presenza che abbiamo poi imparato a conoscere. Stiamo parlando di Francesco Saverio Nozzolino, ragazzo 26enne originario di Sora, che già nel programma condotto da Ciao Darwin si dirà fiero di essere "Bucatino" e, quindi, dei suoi chili in più. Ma quanto pesa Francesco? Sono circa 171 i chili di Nozzolino, ma in un'intervista di qualche tempo fa a Nuovo Tv il ragazzo, che è ormai una star del web e ospite fisso di Barbara D'Urso a Pomeriggio 5, ha svelato di essere ingrassato anche per problemi familiari.

“Mia madre è stata male fin da quando frequentavo le scuole elementari. Era cardiopatica e ha trascorso gran parte della sua vita passando da un ospedale all’altro” - ha esordito Nozzolino, che ha ancora raccontato - “La sua salute è sempre stata cagionevole ed è peggiorata di anno in anno. Una domenica mattina di marzo del 2011 provò a telefonarmi. Non riuscirò mai a perdonarmi di non aver risposto a quella chiamata. Dopo mezz’ora arrivò la telefonata dell’ospedale che annunciava la sua morte”. È proprio per tali motivi che Francesco si è rifugiato nel cibo: “Solo mangiando riuscivo ad affrontare il mio dolore. Ero già cicciottello, ma giorno dopo giorno mi sono ritrovato a pesare quasi due quintali”.

© Riproduzione Riservata.