HEATHER PARISI/ Sceglie la famiglia e molla la Tv: meglio i figli del successo (Techetecheté)

HEATHER PARISI A TECHETECHETE’, PUNTATA 15 LUGLIO - E’ stato uno dei volti più amati della televisione anni Ottanta: la puntata di Techetecheté di sabato 15 luglio riporta in primo piano Heather Parisi, più di una ballerina. Per anni è stata una di famiglia nelle case di tutti gli italiani grazie all’intuizione di Pippo Baudo, che grazie a lei e all’inizio dell’epopea di “Fantastico” ha ridisegnato completamente il concetto di showgirl, passato dagli albori delle gemelle Kessler fino a Raffaella Carrà. La modernità di Heather Parisi è passata anche dalla pubblicazione di uno dei singoli musicali di maggior successo degli anni Ottanta, che ha sfruttato al meglio il boom della musica da discoteca ed elettronica in Italia in quell’epoca. “Disco Bambina” è stata per anni al numero uno in classifica ed ha consacrato al massimo della popolarità la ballerina che, arrivata dall’America con la classica valigia piena di sogni, grazie alla sapiente regia di Baudo ha saputo diventare un’artista a trecentosessanta gradi.

QUELLA DIFFICILE SCELTA TRA LA TV E LA FAMIGLIA - Certo, negli anni Heather Parisi, come si vedrà nella puntata di Techetecheté di sabato 15 luglio che sarà in buona parte a lei dedicata, ha saputo confrontarsi con altre artiste talentuose, su tutte Lorella Cuccarini che Pippo Baudo le ha affiancato ai tempi di una memorabile edizione di “Fantastico”, forse la più redditizia in termini di ascolti. Tra le due il rapporto non sarà mai idilliaco anche se il rispetto di fondo non mancherà mai, tanto che recentemente si sono ritrovate in uno show, “Nemica amatissima”, in cui si è giocato proprio su questa rivalità storica che ha contraddistinto una parte importantissima della storia della televisione italiana. Al contrario di Lorella Cuccarini, Heather Parisi non ha vissuto una seconda carriera in Fininvest ma, passati i fasti degli anni Ottanta, ha preferito dedicarsi alla famiglia e ha spento consapevolmente per un lungo periodo di tempi i riflettori, tornando alla carica come apprezzata opinionista, sempre legata a molti programmi televisivi di successo passati sulla TV di Stato.

DA PRIMADONNA A COMMENTATRICE E OPINIONISTA - Soprattutto dalla seconda metà degli anni Duemila Heather Parisi è tornata ad essere un volto piuttosto popolare in televisione, partecipando a diversi programmi come C'è posta per te, Novecento, Saranno Famosi,Domenica in, Miss Italia, Carramba che sorpresa, Cocktail d'amore,Porta a porta, La vita in diretta e il Maurizio Costanzo Show, spesso tornando ad esibirsi come ballerina con grande successo senza far vedere come il tempo sia passato. I figli e la famiglia sono diventati comunque di gran lunga la priorità della showgirl americana, che infatti ha trasformato il suo ruolo da quello di primadonna a quello di commentatrice ed opinonista, spesso mettendo in luce una vis polemica capace di non aver nulla da invidiare a quella di navigati opinionisti. La puntata di Techetecheté di sabato 15 luglio riproporrà le fasi salienti della carriera di Heather Parisi, legate soprattutto ai favolosi anni Ottanta e a quando gli show del sabato sera tenevano incollati alla televisione milioni di italiani.

