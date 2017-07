IL DOLCE SONNO DELLA MORTE/ Su Rai 2 il film con Bernhard Schutz (oggi, 15 luglio 2017)

Il dolce sonno della morte

IL DOLCE SONNO DELLA NOTTE, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 15 LUGLIO 2017: IL CAST - Una pellicola tedesca per la televisione girata nel 2016 realizzata dal regista Marco Kreuzpaintner e interpretata da Bernhard Schutz, Fabiana Busch, Marleen Lohse, Matthias Brandt e Manfred Zapatka tra i vari interpreti. Un thriller che fa parte del filone, ormai abbastanza classico, dei gialli tedeschi che Rai 2 propone molto spesso anche in prima visione. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

LA TRAMA DEL FILM CON FABIANA BUSCH - Il film vede protagonisti due coniugi, Anja e Frank, che con i loro figli si stanno godendo una splendida vacanza sul Mar Baltico. La situazione sembra idilliaca e l'atmosfera estremamente rilassata, fino a quando la coppia non decide di allontanarsi un momento, lasciando da soli sulla barca i loro piccoli, rispettivamente di sei e di undici anni. Un momento apparentemente sicuro, ma al loro ritorno sulla barca Anja e Frank scoprono che i bambini non sono più lì. Inizialmente i due pensano immediatamente ad un rapimento, ipotesi che sembra però abbastanza illogica viste le loro modeste condizioni economiche, una coppia benestante ma di certo non ricca, che non potrebbe in nessun modo far fronte alla richiesta di eventuali sequestratori.

Nè tantomeno Anja e Frank sembrano avere nemici in grado di compiere un gesto così tremendo nei confronti della loro famiglia. La scomparsa dei bambini dalla barca sembra assolutamente inspiegabile, ma parallelamente alle indagini, dopo aver denunciato la scomparsa dei piccoli, Anja si rende conto che Frank le ha celato molti segreti della sua vita passata, prima che i due si sposassero. E la figura che emerge in maniera sinistra dalle indagini di Anja è quella del padre di Frank, un uomo con gravissimi problemi di alcol che nasconde un passato ancor più inquietante del figlio, avendo lavorato come spia per i servizi segreti della Germania Est.

Rapidamente, agli occhi di Anja sembra sempre più evidente come la scomparsa dei figli sia legata in realtà a intrighi di matrice politica dei quali ignorava completamente l'esistenza, e in cui Frank e suo padre sembrano invece invischiati fino al collo. Anja affronterà dunque pericoli ben più grandi rispetto a quelli che poteva prospettare, anche nella peggiore delle ipotesi, la sua vecchia, tranquilla vita e farà di tutto per riportare i figlioletti sani e salvi a casa, proteggendoli anche da quelli che si sono palesati come i segreti insostenibili del loro padre.

