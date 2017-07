IL PATRIOTA/ Su Rete 4 il film con Mel Gibson ed Heath Ledger (oggi, 15 luglio 2017)

Il patriota

IL PATRIOTA, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 15 LUGLIO 2017: IL CAST E LE CURIOSITA' - Un film di genere storico con il titolo originale The Patriot, è stata girato nel 2000 dal regista Roland Emmerich ed interpretato da Mel Gibson nel ruolo del protagonista, Benjamin Martin. Accanto a lui fanno parte del cast Heath Ledger (Gabriel Martin) e Jason Isaacs (il colonnello inglese William Tavington). La colonna sonora è stata composta e diretta da John Williams. Il personaggio di Benjamin Martin ricorda molto un altro ruolo recitato in precedenza dallo stesso Mel Gibson, ovvero quello di William Wallace in Braveheart (1995). Anche in quel caso infatti interpretava un uomo che finiva coinvolto in un conflitto suo malgrado. Si racconta che durante una giornata di riprese particolarmente stressante il produttore del film, Dean Devlin, notò che le comparse, che dovevano indossare pesanti costumi d'epoca, apparivano decisamente stanche e demotivate. Per tirare loro su il morale chiese allora a Mel Gibson di recitare per loro il discorso che Wallace teneva in Braveheart inneggiando alla libertà. Così fece l'attore, infiammando tutto il suo uditorio. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

LA TRAMA DEL FILM CON MEL GIBSON - Benjamin Martin in gioventù ha combattuto ed è ricordato per le sue gesta, ma dopo la morte della moglie ha deciso di fare l'agricoltore e ora vive una vita pacifica con i suoi sette figli. In America c'è ancora l'Impero Britannico a comandare e soffiano nuovi venti di guerra da cui però Benjamin vuole tenersi fuori. Non la pensa così suo figlio Gabriel che non appena effettivamente esplode il conflitto tra coloni americani e inglesi si arruola. Benjamin viene coinvolto solo quando un altro dei suoi figli viene ucciso dal crudele colonnello Tavington e la moglie di Gabriel viene arsa viva per mano dello stesso Tavington. Il suo intervento sarà spietato e risolutivo nei confronti della Guerra d'Indipendenza.

