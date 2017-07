LORELLA CUCCARINI/ Da Pippo Baudo alla rivalità con Heather Parisi (Techetecheté)

Lorella Cuccarini a Techetecheté

LORELLA CUCCARINI PROTAGONISTA A TECHETECHETE’, PUNTATA 15 LUGLIO - Protagonista della puntata di sabato sera, in prima serata su Rai 1, di Techetecheté, il contenitore che racconta la storia dello spettacolo e dei personaggi che hanno fatto la storia della TV di Stato, e Lorella Cuccarini ne fa parte assolutamente con buona ragione. Gli anni Ottanta sono stati il decennio ruggente della “più amata dagli italiani”, che ha saputo però costruirsi col tempo una carriera assolutamente solida, fatta di successi non solo nell’ambito Rai, ma anche a teatro e durante la sua lunga parentesi a Mediaset. Ballerina di talento, Lorella Cuccarini considera giustamente Pippo Baudo come suo mentore e presentatore capace di metterla in mostra al massimo del suo talento durante gli anni d’oro di “Fantastico”.

GLI ANNI 80 E QUELLA RIVALITA' CON HEATHER PARISI - La carriera di Lorella Cuccarini, come sarà mostrato anche nei molti spezzoni della puntata di Techetecheté di sabato 15 luglio, è stata anche contraddistinta da rivalità molto accese con altre showgirl degli anni Ottanta. Su tutte quella con Heather Parisi, altra scoperta di Pippo Baudo che, pur avendo iniziato qualche anno prima della Cuccarini, si è trovata spesso a dover dividere il palcoscenico dello show principale della Rai con lei. Allo stesso modo, un’edizione di Fantastico memorabile ha visto Lorella Cuccarini giocarsi il ruolo di vedette principale con Alessandra Martines: una rivalità sfociata quasi in rissa, che le due non hanno mai confermato, sottolineando invece senza problemi il fatto che fosse nata fra loro una rivalità assolutamente importante, grazie alla quale l’edizione dello spettacolo fu molto chiacchierata. Con Pippo Baudo poi alla fine del decennio Lorella Cuccarini spiccò il volo verso Mediaset (allora Fininvest), dove rimase per molti anni al contrario del suo mentore.

LA NOTTE VOLA, UN SINGOLO DI GRANDISSIMO SUCCESSO - Ai primissimi anni nelle televisioni del Biscione risale uno dei successi più folgoranti della carriera di Lorella Cuccarini, sicuramente quello principale a livello musicale. La canzone “La notte vola” che divenne un singolo di grandissimo successo nonché un coro della Curva Sud della Roma, squadra della quale la Cuccarini è tifosa sfegatata. Sempre in Fininvest iniziò il lungo sodalizio artistico con Marco Columbro, e in quegli anni Lorella Cuccarini partecipò anche al Festival di Sanremo con il brano “Un altro amore no”, che mise in evidenza le sue eccellenti doti vocali. Padrona di casa a “Buona Domenica”, Lorella Cuccarini ha confermato la sua immagine negli anni, come bellissima della televisione ma al tempo stesso familiare e rassicurante, così come voleva il popolarissimo spot delle cucine Scavolini che l’aveva proclamata come “La più amata dagli italiani”. Una carriera folgorante ripercorsa nella puntata di Techetecheté di sabato 15 luglio.

