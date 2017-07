Laura Pausini e Paola Cortellesi / Su Raiuno torna lo show che ha conquistato il pubblico

Laura Pausini e Paola Cortellesi

Raiuno, ha deciso di fare un regalo al proprio pubblico trasmettendo le repliche dello show di Laura Pausini e Paola Cortellesi trasmesso lo scorso anno incollando milioni di telespettatori davanti ai teleschermi. Questa sera, sabato 15 luglio, a partire dalle 21.15, andrà in onda la prima serata. Gli altri due appuntamenti sono per sabato 22 e 29 luglio. Laura Pausini e Paola Cortellesi, la coppia di fatto più amata dal pubblico, tornano così in onda per una serata all’insegna della musica, del divertimento e della verità. Laura e Paola, due fuoriclasse nel proprio campo, salgono sul palco mettendosi totalmente al servizio del pubblico. Oltre ad essere una cantante e un’attrice, Laura e Paola sono anche mamme, compagne e donne. Nello show che le ha messe insieme e che ha tirato fuori il meglio da ciascuna, la Pausini e la Cortellesi non si sono risparmiate. Laura affiancate da grandi star del cinema, della musica e della televisione si raccontano tra canzoni, monologhi, sketch e divertenti siparietti.

ANTICIPAZIONI: TRA RICORDI, CANZONI E GAG COMICHE

Laura e Paola, poi, racconteranno al pubblico la loro vita attraverso aneddoti e ricordi del passato. Tra un racconto e un altro ci sarà spazio per il grande show in cui metteranno in mostra il loro grandissimo talento. Laura Pausini regalerà al pubblico i suoi più grandi successi ma anche i brani internazionali più famosi. Paola Cortellesi, invece, porterà sulla scena i suoi personaggi più famosi. Uno show basato essenzialmente sull’amicizia tra due donne. Un sentimento che, nel mondo dello spettacolo, non è facile trovare. Tra Laura e Paola, invece, esiste un forte legame basato sul rispetto e la stima reciproca. “Questo spettacolo si basa moltissimo sulla parola amicizia – raccontava Laura al debutto – siamo due turiste dello show. Siamo un po’ spaesate ma ce la stiamo mettendo tutta”. “Inutile che stiamo a fare le fighe – ribatteva la Cortellesi – cerchiamo di arrivare a sabato senza avere un infarto. Ci sarà un medico in sala”. Accanto a Laura Pausini e Paola Cortellesi, nel corso della prima puntata, ci saranno Andrea Bocelli, Marco Mengoni, Noemi, Fabio De Luigi.

© Riproduzione Riservata.