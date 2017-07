MADDALENA CORVAGLIA/ Da Paperissima Sprint a capo degli integratori nel varietà di Canale 5 (Ciao Darwin 7)

Maddalena Corvaglia (LaPresse)

MADDALENA CORVAGLIA, LA SHOWGIRL NEL VARIETA’ DI CANALE 5 (CIAO DARWIN 7, 15 LUGLIO) - Questa sera, sabato 15 luglio, grazie a Ciao Darwin, vedremo la bellissima Maddalena Corvaglia su Canale 5 in un doppio appuntamento: come presentatrice della nuova edizione di Paperissima Sprint e in prima serata, accanto a Francesca Cipriani. Mediaset, infatti, ripropone, in prima serata, la seconda puntata di Ciao Darwin 7-La resurrezione, lo show condotto da Paolo Bonolis con la partecipazione di Luca Laurenti, andato in onda durata la stagione televisiva 2016. Nella puntata assisteremo alla sfida tra Integratori contro Bucatini. A capitanare la squadra degli Integratori c'è proprio Maddalena Corvaglia, l'ex velina storica di Striscia la Notizia assieme ad Elisabetta Canalis, che è adesso impegnata accanto al Gabibbo e a Brumotti nel simpatico programma preserale.

MADDALENA CORVAGLIA, LA FINE DEL SUO MATRIMONI CON STEF BURNS - MAddalena Corvaglia è tornata recentemente alla ribalta delle cronache rosa per via di un presunto riavvicinamento tra lei ed il suo ex Enxo Iacchetti. La loro relazione terminò nel 2007, quando la showgirl decise di posare nuda per il calendario di Max del 2006. Dopo la separazione da suo marito Stef Burns, storico chitarrista di Vasco Rossi, sposato nel 2011 e con il quale ha avuto una bambina, pare proprio che i due siano stati paparazzati assieme in Puglia. Ma, come ha spiegato la stessa Maddalena Corvaglia sul mensile Oggi, i due si sono semplicemente incontrati per caso in Salento, essendo rimasti in ottimi rapporti. Nel corso dell'intervista rilasciata ad Oggi ha poi proseguito raccontando di sua figlia Jamie e di come essere madre rappresenti per lei una sfida continua da affrontare ogni giorno. Negli ultimi anni Maddalena Corvaglia, trasferitasi a Los Angeles assieme al suo ex marito, ha aperto una clinica fisioterapica assieme alla sua ex collega ed amica Elisabetta Canalis. Quest'estate ha fatto ritorno in Italia per condurre la nuova edizione estiva di Paperissima ma in realtà vive divisa tra il nostro Paese e gli Stati Uniti. Il suo scopo è quello di far conoscere a sua figlia le radici da cui proviene, quella italiana e quella americana, in modo tale da permetterle in futuro di scegliere liberamente in quale luogo vivere.

MADDALENA CORVAGLIA, ACCENNI BIOGRAFICI - Maddalena Corvaglia nasce a Galatina nel gennaio del 1980. Nel 99 entra a far parte del cast di Striscia la Notizia come velina bionda accanto ad Elisabetta Canalis. Nel 2002, conclusa l'esperienza lavorativa da velina, affianca Miguel Bosè in Operazione Trionfo. Negli anni a seguire ha preso parte, in veste di conduttrice, a diverse trasmissioni come Stranamore, La Domenica del Villaggio e Mister Archimede.

© Riproduzione Riservata.