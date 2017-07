MARCO BALDINI FIDANZATO/ La compagna si chiama Aurora, stanno insieme da circa un anno (oggi, 15 luglio)

Marco Baldini

MARCO BALDINI PRESENTA LA FIDANZATA AURORA

Marco Baldini è tornato ieri sera in diretta su Facebook dove ha fatto il punto sulle novità della sua vita professionale oltre che sulle importanti notizie della sfera sentimentale. Nella mezz'ora di collegamento con i fan, l'ex collega di Fiorello ha colto l'occasione per parlare della sua fidanzata Aurora, che frequenta da circa un anno. Non ha dato ulteriori dettagli sul conto della giovane (della quale non ha rivelato né cognome né tanto meno provenienza e occupazione) ma chi volesse scoprire qualcosa in più sul suo conto potrà comunque vederla in alcuni scatti pubblicati qualche tempo fa con il conduttore radiofonico.

Baldini ha comunque precisato che il prossimo 18 luglio festeggerà il primo anniversario con Aurora, con la quale molto presto andrà a convivere. Per quanto riguarda invece le novità dal punto di vista lavorativo, nella diretta di ieri sera non è stata data alcuna risposta alle domande relative alla collaborazione interrotta con Fiorello. Il conduttore ha preferito rivolgere l'attenzione al presente parlando del suo lavoro come speaker di TmwRadio oltre che al ruolo di direttore creativo dei canali radio e tv di una grossa azienda. A presto potrebbero arrivare ulteriori novità anche su un nuovo progetto del quale Baldini per scaramanzia non ha voluto aggiungere altro.

