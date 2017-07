MARCO MENGONI / Il tour e quel selfie con Roberto Bolle a New York… (Laura e Paola)

Marco Mengoni, il cantante da Laura e Paola su Rai1

MARCO MENGONI, IL CANTANTE OSPITE NELLO SHOW DI RAI 1: CANTERÀ “PAROLE IN CIRCOLO”, IL VIDEO (LAURA E PAOLA, 15 LUGLIO 2017) – La prima serata di Rai 1 regala ai tanti affezionati telespettatori la possibilità di rivedere Marco Mengoni nella replica di uno degli show meglio riusciti della passata stagione televisiva: Laura e Paola. Un format che ha visto mattatrici due personaggi femminili straordinarie come Laura Pausini e Paola Cortellesi che si sono esibite in splendide canzoni, sketch e duetti con tantissimi ospiti di spessore come nel caso del giovane ma già amatissimo cantante. Quest’ultimo nello show di Rai 1 avrà modo di dar vita ad un importante e sentito contradditorio su un tema molto delicato come quello del bullismo ed inoltre si esibirà nella sua splendida canzone Parole in circolo. Insomma, una ospitata di oltre quindici minuti durante i quali Mengoni ha ancora una volta dimostrato di essere in possesso di eccezionali qualità artistiche. Clicca qui per vedere la sua interpretazione.

MARCO MENGONI, IL CANTANTE OSPITE NELLO SHOW DI RAI 1: LA SUA CARRIERA (LAURA E PAOLA, 15 LUGLIO 2017) – Spesso e volentieri i fan del cantante nato a Ronciglione in provincia di Viterbo, si sono interrogati sulla sua sessualità. Un dubbio sul quale l’artista non ha mai voluto far chiarezza anche perché l’ambiguità in tal senso ha permesso di aumentare la popolarità del suo personaggio. Del resto lo stesso Mengoni in un’intervista di qualche anno fa rilasciata alla rivista Vanity Fair aveva ammesso di aver costruito una carriera sull’ambiguità: “Ho costruito tutta la mia carriera sull'ambiguità, e ora dovrei rilasciare una dichiarazione che fughi ogni dubbio? Non lo dirò mai, anzi. Perchè non me lo chiedono più? Sarò diventato etero? Ci sto così attento...”. A conferma dell’interesse del pubblico rispetto ad un eventuale outing da parte del cantante, sono stati tanti gli utenti che dinnanzi ad una foto pubblicata sui social in cui Mengoni appariva al fianco di Roberto Bolle a New York hanno postato commenti in cui si cercava di scoprire qualcosa in merito (qui il selfie a New York).

