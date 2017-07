NOEMI/ Video, nove concerti in un giorno: è record! (Laura e Paola)

Noemi, Laura e Paola in onda su Rai 1

NOEMI, IL SUO IMBATTIBILE RECORD (LAURA E PAOLA) – La rossa cantante Noemi questa sera è protagonista dello show Laura e Paola condotto da Laura Pausini e Paola Cortellesi. Un format che viene proposto in replica e che ha visto la cantante romana alle prese con una bellissima performance a tre con la Pausini e la Cortellesi per formare una versione ‘italianissima’ del trio The Supremes (clicca qui per vedere la loro esibizione). In questi giorni Noemi è stata protagonista della scena musicale italiana per un incredibile record essendo stata protagonista di ben 9 concerti in altrettante piazza in sole dodici ore. La stessa Noemi aveva annunciato la sua intenzione di entrare nel libro del Guinness dei primati: “Tenterò l'impossibile. Mi hanno proposto di battere il Guinness dei primati del numero di concerti fatti in dodici ore. Dovrò fare nove concerti in nove località diverse, ognuno dei quali sarà quindici minuti di medley senza pause. Mi piace affrontare sfide del genere con la musica”.

TRA LE PRIME A PARLARE DI CELLULITE NEI TESTI – Nel corso di una intervista rilasciata alla rivista Vanity Fair, Noemi ha affrontato tantissimi temi tra cui uno dei più delicati per le donne: la cellulite. La cantante lo ha fatto con il pezzo Vuoto a perdere, proposto nel 2011 e del quale ha rimarcato: “La prima volta che ho ascoltato il testo non è stato semplice: con i milioni di parole che ci sono al mondo, perché Vasco Rossi ci aveva ficcato proprio “cellulite”?!? Poi mi ha spiegato che il tema è “scabroso” soltanto per noi donne. Gli uomini non l’hanno mai vista… Sono felice di avergli dato retta: mi piacciono gli atti che spostano il limite più avanti. Trovo pericolosa l’attuale ossessione per la perfezione e soffro a vedere queste ragazzine che non escono di casa se non sono truccate, impeccabili”.

