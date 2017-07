Oroscopo Paolo Fox, previsioni di oggi 15 luglio 2017 a LatteMiele

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

I SEGNI AL TOP, GEMELLI RITROVANO LA GRINTA

Andiamo a vedere i segni zodiacali considerati top nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. In questo sabato i Gemelli ritrovano grinta, volontà e capacità di azione. Oggi e domani c'è anche un grande cielo per amare. Nonostante Venere nel segno c'è comunque chi non trova l'amore perché è troppo idealista e fantasioso. C'è da fare attenzione per chi nel passato ha commesso qualche errore, un ex potrebbe farsi vivo oppure una situazione scottante potrebbe tornare ad essere presente. In questo sabato il Leone viene colpito da una persona speciale, ma il segno potrebbe essere interessato ad una persona in particolare. È un cielo di recupero dopo maggio e giugno un po' pesanti. Per l'amore c'è chi recupera un accorso ed anche chi si guarda attorno. Qualcuno dell'Acquario potrebbe ricevere una proposta intrigante. Tra sabato e domenica c'è uno stato di grande forza. Chi è solo potrebbe innamorarsi oppure fare un incontro speciale. In questo week end sono favoriti i trasferimenti e i sentimenti.

GIORNARTA "NERA" PER...

Nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele ci sono anche dei segni da considerare flop. C'è un po' di stanchezza per la Bilancia e forse anche nervosismo, qualcosa potrebbe arrecare fastidio. È un segno molto combattivo che difficilmente resta in un angolo. Chi deve fare una richiesta deve muoversi entro settembre o ottobre. Resta comunque un cielo bello per i sentimenti, persino per chi ha chiuso una storia. Questo sabato per il Capricorno risulta essere un po' sottotono, ma bisogna organizzare una partenza, non solo intesa come viaggio ma anche come progetto o ambizione. Ad agosto molti quest'anno lavoreranno nonostante le ferie. In questo periodo i Pesci hanno tanto da ottenere. Si trova nel pieno di una grande evoluzione personale anche se costa fatica. Deve cercare di lavorare di meno per restare un po' di più a casa e con la famiglia.

OROSCOPO IN PILLOLE

Torna anche per la giornata, sabato 15 luglio 2017, il consueto appuntamento con l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Lo Scorpione sta per vivere un momento di forza molto importante e che potrebbe anche cambiare rotta in diversi settori della sua vita. Il Sagittario tra oggi e domani aspetta una risposta. Questa giornata potrebbe essere sottotono per il Capricorno, che ha bisogno di organizzare un viaggio importante e che possa dare delle soddisfazioni. Il Leone invece verrà colpito da una persona speciale che può regalare un sorriso. Il Cancro ha la volontà di staccarsi da persone che vivono i rapporti con il segno in maniera occasionale. Nonostante questo si potrebbe registrare un po' di stanchezza per le tante cose da fare in questi giorni. Sicuramente prendersi un po' di riposo e cercare di evitare situazioni stressanti potrebbe dare la possibilità di rivalutare anche diverse situazioni inaspettate.

© Riproduzione Riservata.