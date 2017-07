PAOLO FOX/ Video, lo sketch con Fabio De Luigi (Laura e Paola)

Paolo Fox a Laura e Paola

PAOLO FOX, LO SKETCH CON FABIO DE LUIGI, IL VIDEO (LAURA E PAOLA) – Tra poche ore nella prima serata di Rai 1 verrà proposta la replica dello show televisivo di successo Paola e Laura, che ha visto Laura Pausini e Paola Cortellesi straordinarie conduttrice e mattatrici. Uno show che peraltro è stato arricchito dalla presenza di tanti ospiti d’eccezione come nel caso del noto astrologo televisivo Paolo Fox, da anni volto noto dei pomeriggi e delle serate sui canali Rai. Fox durante la sua partecipazione nel programma ha dato vita ad un divertente dialogo con l’attore Fabio De Luigi in cui hanno giocato sul ruolo di Laura Pausini e della stessa Cortellesi. Per rivedere lo sketch clicca qui.

Paolo Fox è nato a Roma il 5 febbraio del 1961 e fin dagli anni Novanta ha iniziato ad occuparsi di astrologia lavorando nei mass media proponendo il suo celebre oroscopo. In particolare ha lavorato sia sui canali della Rai ed alla Radio con diverse emittenti che hanno inserito nelle proprie trasmissioni uno spazio dedicato alla lettura dell’oroscopo di giornata. L’esordio sul grande schermo e quindi la relativa fama nazionale sono arrivati nel 1997 grazie al programma Per tutta la vita nel quale è stato presente per ben sei edizioni di fila. Nel 1998 ha quindi fatto parte del cast della trasmissione In bocca al lupo prima di dare vita ad un longeva collaborazione con Michele Guardì in programmi come Piazza Grande, Mezzogiorno in famiglia, Oroscopo in famiglia, I fatti vostri e tanti altri ancora. Sono innumerevoli anche i libri che Paolo Fox ha pubblicato e nei quali parla naturalmente di oroscopo.

