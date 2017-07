PENNY LANE/ Madre natura “dei Beatles” fa impazzire il pubblico (Ciao Darwin 7)

Penny Lane Madre Natura a Ciao Darwin 7 con Paolo Bonolis

PENNY LANE, LA MODELLA E’ MADRE NATURA NEL VARIETA’ DI CANALE 5 (CIAO DARWIN 7, 15 LUGLIO) - Nel nuovo appuntamento con Ciao Darwin 7-La Resurrezione, la trasmissione presentata da Paolo Bonolis su Canale 5 ad incantare il pubblico in studio ed a casa ci sarà una nuova ed affascinante Madre Natura. Si tratta di Penny Lane, modella britannica che ha posato per i maggiori marchi di moda al mondo, come Armani. Quando nel marzo del 2016 venne mandata in onda per la prima volta la puntata di Ciao Darwin 7-La resurrezione in cui Penny Lane ha interpretato madre natura, il web impazzì letteralmente per questa modella dotata di una straordinaria bellezza. Durante la serata l'hashtag Madre natura venne condiviso da una mole impressionante di utenti su Twitter, contribuendo ad aumentare vertiginosamente gli ascolti del programma.

PENNY LANE, LA MODELLA DI ''GIORGIO ARMANI'' - Penny Lane ha lavorato per Giorgio Armani assieme al modello Pietro Boselli, considerato uno dei più sexy al mondo. Guardando il suo profilo Instagram, che raccoglie molte foto di lei in bikini ed in tenuta sportiva, si evince che sia anche un tipo molto atletico. Del resto non potrebbe essere il contrario, visto il suo fisico statuario. Tra i commenti social più simpatici rivolti a Penny Lane, in occasione della sua partecipazione alla seconda puntata di Ciao Darwin 7-La resurrezione, ci sono numerose battute rivolte alla sua folta chioma che, per alcuni versi, ricordava lontanamente quella di Lory Del Santo negli anni Ottanta. Tanti sono stati poi i confronti con la modella che ha interpretato madre natura nella prima puntata della settima edizione di Ciao Darwin, ovvero Jenny Watwood.

PENNY LANE, GLI ESORDI NELLA MODA - L'affascinante modella inglese, classe 1990, oltre ad aver lavorato per Giorgio Armani, ha collaborato anche con Calvin Klein ed è stata protagonista di una copertina di Vanity Fair assieme a Tiziano Ferro. Il suo sport preferito è la boxe ed ama gli animali. Ha infatti uno splendido Yorkshire, le cui foto riempiono il suo profilo Instagram. Penny Lane è un nome curioso in quanto coincide con quello di una nota strada di Liverpool e con il titolo di un brano dei Beatles, lei stessa ne ride e lo sottolinea sui suo account instagram, scrivendo anche nel profilo "sì, quello è il mio vero nome".

