RAOUL BOVA / Dopo le polemiche con l’agente e Scamarcio, ritorna nella fiction Ultimo (Laura e Paola)

Raoul Bova da Laura e Paola

RAOUL BOVA, L’ATTORE OSPITE NELLO SHOW DI RAI 1: IN ARRIVO ULTIMO 5 (LAURA E PAOLA, 15 LUGLIO 2017) – L’attore romano e sex symbol Raoul Bova questa sera sarà protagonista su Rai 1 nell’ambito della trasmissione Laura e Paola condotta da Laura Pausini e Paola Cortellesi. Naturalmente si tratta di una replica della puntata che ha visto l’amato attore esibirsi l’1 aprile 2016 prima con un divertente sketch con la Cortellesi e la Pausini alle quali ha mostrato come sono i baci al cinema, per poi vestire i panni di uno degli Abba assieme alle due donne e a Fabio De Luigi (clicca qui per vedere lo sketch dei baci). Intanto cresce l’attesa del pubblico che stando alle anticipazioni di questi giorni, potranno rivedere Raoul Bova nel quinto film della saga dedicata al capitano Ultimo. Pare che saranno due gli episodi di questa quinta stagione ma non è ancora stato definito il cast tant’è che non state ancora confermate le presenze di Ricky Memphis e Giorgio Tirabassi.

RAOUL BOVA, L’ATTORE OSPITE NELLO SHOW DI RAI 1: INCIDENTE DIPLOMATICO CON IL PROPRIO AGENTE (LAURA E PAOLA, 15 LUGLIO 2017) – Secondo quanto riportato dal portale Dagospia, nelle ultime settimane c’è stato un duro botta e risposta tra l’attore Raoul Bova ed il proprio storico agente Cristiano Cucchini. Il motivo è relativo ad un provino che ha visto Bova contendere a Riccardo Scamarcio lo stesso ruolo per un film. In particolare Bova ha scoperto che il proprio rivale ha ricevuto il copione tre giorni prima del provino mentre lui soltanto lo stesso giorno. Un gap che non è andato giù a Raoul Bova che, come riportato da Dagospia, ha ripreso il proprio agente: “A quel punto sarebbe partita una bella sfuriata contro lo storico agente di Bova, Cristiano Cucchini. Che però non avrebbe subito in silenzio la lavata di capo, rinfacciando all’attore quanto lui sia stato importante per il suo successo e pure degli episodi specifici dei suoi esordi…”.

