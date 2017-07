RIMINI RIMINI/ Su Iris il film con Jerry Calà e Paolo Villaggio (oggi, 15 luglio 2017)

Rimini Rimini

RIMINI RIMINI, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 15 LUGLIO 2017: IL CAST - Rimini Rimini, il film in onda su Iris oggi, sabato 15 luglio 2017 alle ore 20.59. Una commedia italiana prodotta nel lontano 1987 ed è stata diretta dal bravo ed esperto del genere Sergio Corbucci. Il film che fa parte a pieno titolo dei film comici programmati in uscita nel periodo estivo, è stato distribuito in Italia dalla compagnia di distribuzione nota con il nome di Medusa Film, esso vede un cast all’altezza del successo conseguito del quale fanno parte a vario titolo Jerry Calà, Paolo Villaggio e Serena Grandi. La pellicola è stata più volte vista nei canali italiani, riscuotendo sempre un ottimo successo all’interno di quel range dedicato ai film leggeri. Il film è ad episodi che hanno tutti come filo conduttore la riviera romagnola e l’amore che gli italiani hanno per essa. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

LA TRAMA DEL FILM CON SERENA GRANDI E PAOLO VILLAGGIO - Si inizia con un pretore integerrimo, egli passa le vacanze nella costiera e cerca di riprendersi dallo stress accumulato nella sua giornaliera battaglia contro la pornografia, pratica di cui è un assoluto censore. In Riviera viene però sedotto da Lola un avvenente turista che si scopre essere una sua vittima, in quanto nel passato il pretore aveva chiuso il suo locale Hard, l’esito della storia estiva è comico e tragico allo stesso tempo. Liliana è invece una avvenente donna che dalla sua amica del cuore viene spinta tra le braccia di un culturista, l’uomo non è però il maschio verace che Liliana vorrebbe per se, e alla fine la donna si innamora del figlio dodicenne dell’amica, ragazzino che fa vedere un’intraprendenza ben più maggiore dell’uomo dedito solamente alla palestra e ai suoi bicipiti.

Poi vi è la storia di un giovane prete, l’uomo salva una suora dalle acque infestate dalle meduse, ma poi deve respingere le performance della sorella, che ha un modo abbastanza focoso per ringraziarlo, modo che mette in grossa difficoltà il religioso. I tre fratelli Bovi portano invece la sorella in riviera per fargli dimenticare la scomparsa dell’adorato marito, il cognato era disperso in mare ma però non era morto, con l’uomo che ricompare improvvisamente in una situazione alquanto insolita, situazione che vedeva la moglie rilassarsi tra le braccia di un turista convinto dai tre fratelli. E infine c’è Gianni che ingaggia una prostituta allo scopo di colpire il suo capo e far firmare ad egli un importante contratto, non tutto va però per il verso giusto è l’epilogo è come quello delle altre storie del tutto comico.

