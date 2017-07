RITORNO AL FUTURO 2/ Su Italia 1 il film con Michael J. Fox (oggi, 15 luglio 2017)

Ritorno al futuro 2

RITORNO AL FUTURO 2, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 15 LUGLIO 2017: IL CAST E LE CURIOSITA' - Un film di fantascienza, uno dei capolavori di Robert Zemeckis, secondo episodio della nota trilogia che parla dei viaggi nel tempo, e vede i protagonisti Michael J. Fox e Christopher Lloyd alle prese con un visionario quanto strambo futuro. Uno dei più importanti successi hollywoodiani della fine del secolo scorso è arrivato nelle sale nel 1989 e naturalmente, non è al primo passaggio televisivo dato che si tratta di un classico che ha influenzato generazioni di fan e "nerd" della tecnologia. "Ritorno al Futuro - Parte II" ebbe un grande successo perché in grado di rileggere in chiave ironica e avventurosa il tradizionale tema dei viaggi nel tempo, fino a diventare una trilogia. Nel cast del film figurano quasi gli stessi attori della "Parte I", oltre ai già citati Michael J. Fox e Christopher Lloyd (rispettivamente nei panni di Marty McFly e dello scienziato Emmett "Doc" Brown) accanto a loro il regista americano affiancò Lea Thompson (Lorraine Baines), Thomas F. Wilson (Biff Tannen e Griff Tannen) Elizabeth Shue (Jennifer Parker) e il bassista dei Red Hot Chili Peppers, "Flea" (Douglas J. Needles).

LA TRAMA DEK FIL CON PROTAGONISTI CHRISTOPHER LLOYD E MICHAEL J. FOX - Le vicende di "Ritorno al Futuro - Parte II" prendono il via dal rocambolesco finale del primo episodio, quando Marty è riuscito a tornare dal passato (1955) dirigendosi verso casa, incontra "Doc" che lo avverte di aver viaggiato nel frattempo nel futuro, dove il destino della famiglia McFly è in pericolo. Così il ragazzo sale sulla DeLorean assieme alla fidanzata Jennifer e a "Doc", dirigendosi nel 2015.

Qui, i due salvano il futuro figlio di Marty dalla galera ma commettono l'errore di essere scoperti da Biff Tannen che, oramai anziano, vuol far pagare loro quanto accaduto nel 1955, così, mentre "Doc" e Marty cercando di recuperare Jennifer, Biff si impossessa della DeLorean di nascosto e, tornato nel passato, si serve di un almanacco sportivo tramite il quale diventa ricco scommettendo sulle gare di cui conosce già il punteggio. In questo modo, Biff dà vita a un 1985 (il tempo presente della trilogia) "alternativo", in cui ha sposato lui la madre di Marty, Lorraine, ed è diventato un grande imprenditore ad Hill Valley. Dunque per "Doc" e Marty l'unica soluzione per ristabilire il corretto continuum spazio-temporale è quella di tornare nel 1955 e impedire che il Biff del futuro consegni a quello del passato il suddetto almanacco...

