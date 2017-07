SCOOBY DOO! CROCIERA SULLA LUNA/ Su Italia 1 il film con Frank Welker (oggi, 15 luglio 2017)

Scooby-Doo! Crociera sulla Luna

SCOOBY - DOO! CROCIERA SULLA LUNA, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 15 LUGLIO 2017: IL CAST E LE CURIOSITA' - Una pellicola d'animazione del 2015 che è stata diretta dal regista Paul McEvoy ed è stata distribuita dalla Warner Bros. Animation, con le musiche di Andy Sturmer. Il film d'animazione che ha come titolo originale Scooby-Doo! Moon Monster Madness, La pazzia del mostro lunare, è uscito nelle sale italiane il 29 aprile 2016, si basa sui famosi personaggi del cartone animato Scooby-Doo, della Hanna-Barbera, iniziato nel 1969. Fu creato da Fred Silverman, lo stesso autore de I Flintstones e de I Puffi (The Smurfs) e narra di 4 ragazzi (Shaggy, Fred, Daphne e Velma) e della loro mascotte, il cane fifone Scooby-Doo, un alano, che fanno parte di un'agenzia investigativa che ha lo scopo di svelare misteri in cui sono coinvolte creature soprannaturali. Si tratta di un cartone di genere horror-comico per ragazzi, all'inizio pensato con caratteristiche più spiccatamente horror. Ebbe un grande successo, tanto da rientrare, nel 2004, nel Guinness dei primati come cartoon più longevo di sempre, infatti tuttora è in corso la 14esima stagione. A partire dal 1969 è stato trasmesso per quasi tutti gli anni '70 e '80 e, dopo una pausa di undici anni dal 1991 al 2002, sono state proposte nuove stagioni per quasi tutto il primo decennio del III millennio, fino, momentaneamente, al 2015. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

LA TRAMA DEL FILM DIRETTO DAL REGISTA PAUL McEVOY - In questo film i 5 eroi affrontano un'importante missione nello spazio con un'astronave crociera. I personaggi dell'agenzia investigativa che indaga sui casi più emblematici di mostri e creature misteriose vincono i biglietti per partecipare a un importantissimo esperimento. Un miliardario ha fatto costruire un'astronave da crociera, la prima mai esistita, e loro saliranno su questo velivolo per intraprendere un fantastico viaggio che li porterà a visitare i pianeti. Sono tutti eccitati e anche impressionati dalla grande avventura che stanno per iniziare insieme agli altri passeggeri. Il viaggio sembra svolgersi per il meglio, tutti si divertono, esplorano lo spazio e i pianeti, si lasciano trasportare da forti emozioni di gioia e di meraviglia. A un certo punto, però, uno strano alieno riesce a sabotare la grande navicella, cercando di distruggerla. Tra i passeggeri si diffonde il panico e l'equipaggio si trova costretto, alla fine, ad atterrare sulla Luna, rischiando di non poter più fare ritorno sulla terra. A questo punto sta alla squadra di investigatori, insieme al divertente Scooby-Doo, individuare l'alieno e convincerlo ad abbandonare i suoi perfidi piani.

