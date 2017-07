STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Ciao Darwin 7 e Ritorno al futuro 2 (sabato, 15 luglio 2017)

programmi tv mediaset

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 15 LUGLIO 2017. Per la prima serata di oggi, sabato 15 luglio 2017, il palinsesto delle reti del Biscione si appresta ad essere più vario che mai, tra programmi di intrattenimento e una lunga lista di film che variano nel genere, il divertimento è assicurato, ma vediamo insieme le proposte. Canale 5 propone in prima serata una replica di Ciao Darwin 7 - La resurrezione condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Nelle scorse settimane il programma ha riscosso un ottimo successo e probabilmente si riconfermerà il programma più visto in assoluto di sabato sera. A seguire ci sarà un'edizione del TG5. Sulle altre reti Mediaset saranno messi in onda numerosi film, a partire dai classici Ritorno al futuro 2 e Conan il distruttore su Italia 1. Rete 4 trasmette invece Il patriota in prima serata e Middle of Nowhere nella fascia oraria successiva. Saranno trasmessi anche Rimini Rimini su Iris e Mission: Impossible su Italia 2. Su La 5, Mediaset Extra e Top Crime andranno in onda rispettivamente i telefilm Il tempo del coraggio e dell'amore, Professione vacanze e C.S.I. New York II. Boing propone tre episodi del cartone animato Clarence. Dopo questa ricca introduzione, passiamo al dettaglio della programmazione della serata Mediaset.

Ciao Darwin 7 - La resurrezione è la settima stagione di un classico programma di intrattenimento condotto da Bonolis in coppia con Laurenti. Nella seconda puntata in onda satsera, si scontreranno le squadre degli Integratori capitanati da Maddalena Corvaglia e dei Bucatini capitanati da Francesca Cipriani. Ritorno al futuro 2 in onda in prima serata su Italia 1 è il secondo episodio della fortunata saga cinematografica diretta da Robert Zemeckis e interpretata da Michael J. Fox.

In questo episodio Marty McFly viaggia nel tempo dagli anni Ottanta, che sono il suo presente al 2015. Nel film Conan il distruttore, in onda in seconda serata su Italia 1, Arnold Schwarzenegger veste per la seconda volta i panni del barbaro cimmero nella saga cinematografica tratta dai romanzi di Robert E. Howard e dai fumetti Marvel. Il patriota di Roland Emmerich, in onda su Rete 4, è un film ambientato durante la Guerra di indipendenza americana. Mel Gibson interpreta un colono che nutre perplessità nei confronti della rivolta.

In seconda serata su Rete 4 sarà trasmesso Middle of Nowhere di Ava DuVernay, premiato nel 2012 al Sundance Film Festival. Il tempo del coraggio e dell'amore in onda su La5 è un telefilm melodrammatico spagnolo tratto dal libro La notte ha cambiato rumore di María Dueñas. Nella serie televisiva Professione vacanze su Mediaset Extra Jerry Calà interpreta un animatore che viene nominato direttore di un villaggio vacanze in crisi.

Il film Rimini Rimini su Iris è un'antologia di brevi episodi comici ambientati a Rimini che ha fra i protagonisti Paolo Villaggio, Serena Grandi, Laura Antonelli, Andrea Roncato e Gigi Sammarchi. In Mission Impossible di Brian De Palma, in onda su Italia 2, Tom Cruise interpreta un agente spionistico della Impossible Missions Force. Top Crime propone la seconda stagione della serie C.S.I. New York. I protagonisti di questo spin-off di CSI - Scena del crimine sono due detective della polizia di New York. La serie animata Clarence in onda su Boing è incentrata sulle avventure quotidiane di un ragazzino di nome Clarence.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA MEDIASET NEL DETTAGLIO:

Canale 5 ore 21.10 Ciao Darwin 7 - La resurrezione, game show/quiz

Canale 5 ore 00.30 TG5, informazione

Italia 1 ore 21.10 Ritorno al futuro 2, film

Italia 1 ore 23.30 Conan il distruttore, film

Rete 4 ore 21.15 Il patriota, film

Rete 4 ore 00.37 Middle of Nowhere, film

La5 ore 21.10 Il tempo del coraggio e dell'amore, telefilm

Mediaset Extra ore 21.15 Professione vacanze, telefilm

Iris ore 20.59 Rimini Rimini, film

Italia 2 ore 21.10 Mission: Impossible, film

Top Crime ore 21.10 C.S.I. New York II, telefilm

Boing ore 20:30 Clarence, cartoni animati

