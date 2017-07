STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Laura e Paola e Il dolce sonno della morte (oggi, 15 luglio 2017)

programmi tv rai

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 15 LUGLIO 2017. Per la prima serata di oggi, sabato 15 luglio 2017, la programmazione dei canali Rai è stata ben organizzata per garantire il meglio all'affezionato pubblico. Tra programmi di varietà, film e telefim ci sarà davvero l'imbarazzo della scelta. Rai Uno manderà in onda la replica della prima serata del varietà musicale Laura e Paola condotto da Laura Pausini e Paola Cortellesi, che con buone probabilità si aggiudicherà la palma di programma più visto delle reti Rai. Gli altri canali Rai proporranno un'ampia scelta di film, Il dolce sonno della morte su Rai Due, Totò, Peppino e i fuorilegge su Rai Tre, Codice fantasma su Rai 4 e Transsiberian su Rai Movie. Rai Premium trasmetterà invece il telefilm Velvet 4. Due serie televisive andranno in onda anche su Rai Uno e Rai Due in seconda serata. Sulla prima rete ci sarà un episodio di Dottor Klein mentre sulla seconda rete una puntata di Elementary. Ma vediamo nel dettaglio adesso la programmazione della serata Rai.

Laura e Paola presentato da Laura Pausini e Paola Cortellesi è un varietà musicale in tre puntate in replica su Rai Uno in prima serata, fra gli ospiti della prima puntata ci sono Andrea Bocelli, Fabio De Luigi, Marco Mengoni e Fiorello. Il programma sarà seguito alle 23:55 da un episodio del telefilm Dottor Klein. Su Rai Due ci sarà Il dolce sonno della morte, un film per la tv di genere thriller in prima visione. La storia prende il via con la scomparsa di due bambini durante una vacanza sul Mar Baltico. All'improvviso i genitori sono preda di un incubo ed emergono fatti inquitanti dal passato del padre. In seconda serata ci sarà un episodio di Elementary, rielaborazione in chiave contemporanea del mito di Sherlock Holmes.

Rai Tre propone Totò, Peppino e i fuorilegge, film appartenente allo sterminato repertorio dell'attore napoletano. In seconda serata ci sarà la rubrica settimanale di attualità internazionale TG3 nel Mondo Estate condotta da Maria Cuffaro. Il thriller Codice fantasma in onda su Rai 4 ha come protagonista un agente della CIA che è costretto a prendersi una pausa dalle operazioni sul campo a causa dei suoi problemi psicologici. Fabbrica è il titolo di uno spettacolo teatrale di Ascanio Celestini registrato durante una rappresentazione in teatro e trasmesso su Rai 5. Celestini ripercorre la storia della fabbrica, uno dei luoghi più importanti degli ultimi due secoli dal punto di vista sociale e culturale.

Il thriller Transsiberian, in onda su Rai Movie, ha come protagonisti due coniugi che decidono di fare un viaggio in Transsiberiana per superare una crisi di matrimoniale. Durante il tragitto i due vengono però coinvolti in una strana storia di droga. Rai Premium trasmetterà un episodio di Velvet, telefilm spagnolo ambientato in una casa di alta moda. I protagonisti sono una sarta di umili origini e il proprietario della casa di moda che tentano di amarsi nonostante le differenze sociali.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA RAI NEL DETTAGLIO:

Rai Uno ore 21.15 Laura e Paola, musica e varietà

Rai Uno ore 23.55 Dottor Klein, telefilm

Rai Due ore 21.05 Il dolce sonno della morte, film

Rai Due ore 22.55 Elementary, telefilm

Rai Tre ore 21.10 Totò, Peppino e i fuorilegge, film

Rai Tre ore 23.00 TG3 nel Mondo Estate, informazione

Rai 4 ore 21.10 Codice fantasma, film

Rai 5 ore 21.15 Fabbrica, teatro

Rai Movie ore 21.20 Transsiberian, film

Rai Premium ore 21.20 Velvet 4, telefilm

