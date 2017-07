STEFANO DE MARTINO/ News: felice della vita da single o di nuovo innamorato?

Stefano De Martino (Instagram)

STEFANO DE MARTINO, NEWS: IL BALLERINO DI NUOVO IN LACRIME?

Stefano De Martino è di nuovo innamorato o continua a godersi felicemente la sua vita da single? Il punto interrogativo continua a rimbalzare da una pagina web all'altra oltre che nelle varie riviste di gossip. Da giorni infatti si vocifera che il napoletano sia di nuovo vicino alla sua ex moglie Belen Rodriguez e che con lei abbia passato dei momenti sereni ad Ibiza, insieme al figlio Santiago. Il fatto non sarebbe stato gradito da Andrea Iannone, l'attuale fidanzato dalla showgirl che in varie occasioni avrebbe evidenziato la sua contrarietà a questa ritrovata amicizia.

E proprio dal giorno dell'arrivo ad Ibiza del pilota, qualcosa potrebbe essere cambiato: i sorrisi che in un primo momento avevano caratterizzato gli incontri tra i due ex coniugi De Martino, avrebbero poi concesso lo spazio alle lacrime, come riporta un recente scatto pubblicato dal settimanale Diva e Donna. In tale circostanza, il ballerino si trovata nella terrazza del suo appartamento con le mani tra i capelli, in preda ad una vera e propria crisi di pianto. Il settimanale Chi qualche settimana fa aveva chiaramente affermato che Stefano si sarebbe pentito di avere lasciato la moglie ormai due anni or sono: lotterà per riprendersela? O continuerà a godersi i lati positivi della sua vita da single?

© Riproduzione Riservata.