TOTO', PEPPINO E I FUORI LEGGE/ Su Rai 3 il film con Totò (oggi, 15 luglio 2017)

Totò, Peppino e i fuorilegge

TOTO' PEPPINO E I FUORI LEGGE, IL FILM IN ONDA SU RAI 3 OGGI, 15 LUGLIO 2017: IL CAST - Una commedia che è stata prodotta in Italia nel lontano 1956 e diretta da un esperto del genere, Camillo Mastrocinque, buono il cast di attori composto nelle sue figure principali da Totò, Dorian Gray, Peppino De Filippo e Titina De Filippo, attori che hanno fatto la storia del cinema del bel paese. Il film vista anche la vetusta di produzione è stato visto parecchie volte sui piccoli schermi del bel paese, riscuotendo sempre un ottimo successo tra gli amanti del genere. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LA TRAMA DEL FILM CON TOTO' E PEPPINO DE FILIPPO - La storia raccontata dal film ruota sulla vita di Antonio, un brav’uomo che vive la sua esistenza nel periodo del dopo guerra in un piccolo paese in provincia di Roma. Antonio immediatamente prima dell'inizio della guerra ha contratto matrimonio con una donna avara che di fatto comanda la sua esistenza, Teresa, i due hanno una figlia seriosa e abbastanza morigerata anche per l’epoca, Valeria. Antonio si barcamena nella continua ricerca di quattrini, stante la sua poca voglia di lavorare e il suo lavoro malpagato e insoddisfacente.

Valeria cambia improvvisamente la sua vita quando conosce un bel giornalista, Antonio, che era venuto in paese per intervistare un audace ladro. Ad Antonio viene, sentendo la storia del ladro, un idea. Egli insieme al barbiere del paese nonché suo grande amico, Peppino, inscena il suo rapimento e chiede a Teresa un riscatto di cinque milioni, che la donna a malincuore paga. I due compari se ne vanno nella capitale e sperperano buona parte del "bottino" in bagordi, qui sono raggiunti da Valeria e Antonio che avevano capito l’inganno.

Totò e Peppino convincono i due giovani a non dire nulla a Teresa, ma la donna viene a sapere della truffa quando una trasmissione televisiva indugia in un locale notturno, locale dove i due complici si stanno dando alla pazza gioia tra bibite, balli e donne. Ritornato a casa Antonio deve sottostare alle ire della moglie, egli come se non bastasse viene realmente rapito da Ignazio (il feroce bandito) che saputo che Teresa ha ancora molti soldi chiede un forte riscatto.

Questa volta nulla riesca a convincere la moglie a pagare, ella crede che sia un’altra storia inventata e si rifiuta di mettere mano al salvadanaio. Antonio rimane nelle grinfie della feroce banda, però viene salvato dalla figlia e dal giornalista che ormai è diventato ufficialmente il fidanzato di Teresa. I due giovani riescono infatti a trovare il covo del bandito, e promettendo lui un’intervista che lo renderà famoso chiedono la liberazione di Antonio, cosa che avviene senza che nessun riscatto sia stato pagato. L’uomo una volta ritornato a casa viene però buttato fuori di casa dalla moglie, e finisce a fare il "garzone" nella bottega di Peppino.

© Riproduzione Riservata.