Temptation Island 2017/ Anticipazioni: Selvaggia Roma attaccata sui social, ecco la sua risposta

Temptation Island 2017

SELVAGGIA ROMA ATTACCATA SUI SOCIAL, ECCO LA SUA RISPOSTA

Selvaggia Roma, protagonista di Temptation Island 2017, ha già dimostrato di avere una vera e propria passione per la danza. Nel pomeriggio di ieri, però, la fidanzata di Francesco Chiofalo ha svelato un altro lato di sé e, pubblicando una registrazione su Instgagram, ha mostrato a tutti di avere delle doti nel canto. "Invitatemi brani cantati da voi! Con molto piacere li ascolterò volentieri!", ha scritto la ragazza sui social, ma il suo breve filmato, in breve tempo, ha dato vita a un vivace scambio di battute: "Sei di un noioso... pubblichi sempre le stesse cose, canti sempre le stesse canzoni, balli sempre allo stesso modo! Io credo che più fai cosi, più dimostri di non saper far nulla paradossalmente". Nel messaggio anche una critica molto pesante, con la quale l'haters ha voluto sottolineare alcuni aspetti di Selvaggia già tirati in ballo dal suo fidanzato: "Non hai fatto nulla di che nella tua vita proprio perché sei così secondo me. Farci sentire come canti sempre le stesse strofe fra l'altro fa solo intendere i tuoi complessi".

Di fronte alle parole al vetriolo condivise sul suo profilo social, Selvaggia Roma ha scelto di replicare, ribadendo ancora una volta le sue qualità e la possibilità, per i follower non interessati, di rivolgere altrove la loro attenzione: “io non devo mostrare niente a nessuno tesoro. E sinceramente come tante altre persone ho parecchie qualità. Poi se non i piaccio, è un altro discorso”. Nelle sue parole, anche un riferimento al periodo passato nel villaggio di Temptation Island 2017: “Sinceramente lì dentro con me nessuno si è annoiato. Classificata leader per tutti loro. E sono contentissima di questo!”, ha detto la fidanzata di Francesco Chiofalo che ha assicurato alla sua follower che sarebbe in grado di farle cambiare idea se solo avesse la possibilità di passare una giornata in sua compagnia. Cliccate qui per visualizzare il video di Selvaggia Roma e tutti i commenti.

© Riproduzione Riservata.