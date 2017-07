The Edge/ Chi è il chitarrista degli U2 sposato con Morleigh Steinberg

The Edge, U2

The Edge, Chi è il chitarrista degli U2 sposato con la ballerina Morleigh Steinberg

David Howell Evans, in arte The Edge, viene considerato da molti un chitarrista di primissimo piano: al di là delle qualità tecniche, è sicuramente uno dei più famosi e amati in assoluto, da quarantuno anni membro di una delle rock band che hanno fatto la storia della musica nel mondo: gli U2. E The Edge come sempre sarà al suo posto sul palco sabato 15 e domenica 16 luglio 2017, quando gli U2 saranno allo Stadio Olimpico di Roma per le tappe Capitoline del loro tour dedicato all'uscita dell'album, avvenuta trenta anni fa, che li ha resi star di livello internazionale, conosciuti e amati non solo in Europa, ma anche negli Stati Uniti: The Joshua Tree Tour.

Dal provino al palco

Nel 1976 c'erano anche Dave Evans e suo fratello alle audizioni per formare una nuova band organizzate, dopo aver affisso un cartello sulla bacheca della Mount Temple School, da Larry Mullen jr., un taciturno ragazzo dei sobborghi di Dublino. Sia Dave che suo fratello Dick si presentarono come chitarristi, così come un ragazzo conosciuto come abbastanza turbolento nell'ambiente scolastico, ovvero Paul Hewson. La tecnica di Dave lo rese primo chitarrista di quelli che poi divennero gli U2, affiancato dal fratello Dick che poi lasciò la band, anche se la qualità maggiore veniva al momento apportata al gruppo dal bassista Adam Clayton. Paul non sapeva praticamente suonare, ma la sua grinta e la sua voce lo elessero cantante del gruppo per quello che poi divenne successivamente Bono Vox. Anche Dave Evans non era ancora The Edge, all'epoca. Lo divenne quando nell'ambiente musicale di Dublino, con la formazione della band ormai consolidata e in grado di esibirsi in diverse date live in città, era praticamente prassi affibbiare un soprannome a ogni musicista. In inglese The Edge significa sia 'appuntito', che stava a pennello con i tratti somatici di Dave molto sporgenti, sia 'affilato' nel senso di limite, di muoversi sul filo del rasoio. E la tecnica chitarristica di The Edge calzava a pennello con il suo soprannome, visto che sin dagli inizi gli U2 hanno amato sperimentare e ripulire il suono che andava per la maggiore tra le rock band dell'epoca.

La vita privata e la moglie Morleigh Steinberg

Gli U2 a livello sentimentale sono invece spaccati in due: tanto tranquilli e duraturi sono stati negli anni i legami di Bono Vox e Larry Mullen jr., tanto spericolata è stata la vita amorosa del bassista Adam Clayton e di The Edge, che pure negli anni Ottanta è stato legatissimo alla sua prima moglie, Aislinn O'Sullivan, la cui separazione ispirò il testo di 'One'. Successivamente, The Edge ha conosciuto Morleigh Steinberg, ballerina all'inizio degli anni Novanta di uno dei video di maggior successo del gruppo' Mysterious Ways'. La coppia ha avuto dei figli (The Edge ne aveva avuti anche dal precedente legame) ed è ancora felicemente assieme. Una stabilità che ha aiutato The Edge nella sua quarantennale carriera al fianco degli U2, e nelle serate di sabato 15 e domenica 16 luglio i fans italiani potranno godersi le caratteristiche schitarrate sul palco dello Stadio Olimpico di Roma per la tappa italiana del tour.

© Riproduzione Riservata.