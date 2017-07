UOMINI E DONNE / Anticipazioni: Antonella Fiordelisi tronista? La tentatrice balza in pole

Uomini e Donne

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO CLASSICO E NEWS: ANTONELLA FIORDELISI IN POLE COME TRONISTA – Uomini e Donne tornerà in onda a settembre. Come di consueto, però, le registrazioni cominceranno a fine agosto e, a poco più di un mese dall’inizio della nuova stagione del programma di Maria De Filippi, continuano a circolare numerosi nomi tra i candidati al trono. Per quello femminile, tuttavia, nelle ultime ore, è spuntato un nome nuovo. Si tratta di Antonella Fiordelisi, la tentatrice di Temptation Island 2017 che, prima di partecipare al programma condotto da Filippo Bisciglia, aveva fatto parlare di sé per aver pubblicato sui social una chat privata con il calciatore della Juventus, Gonzalo Higuain. Nel villaggio di Temptation Island 2017, invece, si sta mettendo in mostra per il feeling con Nicola Panico, fidanzato di Sara Affi Fella. Il calciatore sembra molto preso da Antonella che, da brava tentatrice, sta cercando di conquistarlo e farlo cadere in tentazione.

Bella, con un fisico snello e tonico e le forme al punto giusto, Antonella Fiordelisi è considerata una perfetta tronista anche per il carattere forte e deciso che ha già dimostrato di avere. Non è la prima volta, comunque, che il suo nome viene accostato al trono di Uomini e Donne come ha dichiarato la stessa Antonella ai microfoni del settimanale Di Tutto. “Erano solo voci, mai fatti provini. Probabilmente, il fatto che lo scorso anno io abbia avuto una frequentazione con Amedeo Barbato, ex tronista, ha portato qualcuno a pensare che una volta finita la storia potessi sfruttare il programma per ritrovare l’amore…”. Le voci si riveleranno infondate anche stavolta?

