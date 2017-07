Uomini e Donne / Anticipazioni: Gemma Galgani torna alle origini: il messaggio che piace ai fans (Trono Over)

Gemma Galgani

UOMININ E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER E NEWS: GEMMA GALGANI TORNA ALLE ORIGINI – Dopo essere stata la protagonista della prima puntata del Chi Summer Tour ed essersi sentita una star anche solo per una serata, Gemma Galgani torna alle sue abitudini. La dama del trono over di Uomini e Donne, infatti, nel suo messaggio del buongiorno, ha annunciato di essere pronta per tornare ad occuparsi delle problematiche quotidiane, con tutte le sue sfumature. “Buongiorno!!!! Da oggi mi tuffo nuovamente nelle problematiche del quotidiano con tutte le sue sfumature...gli animali...gli anziani...le persone ammalate e grande considerazione verso chi lavora per garantirci che tutto si svolga bene proteggendoci! Per tutte le persone che stanno ancora lavorando o che hanno appena finito le loro vacanze, il lavoro è duro ma è la cosa più bella che abbiamo e che possiamo fare... se solo ce ne fosse un tantino di più per tutti!!!!!”, scrive Gemma che, pur vivendo un momento magico, non dimentica chi è costretto a fare i conti tutti i giorni con i problemi. Cliccate qui per vedere il post (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER E NEWS: GEMMA GALGANI SI RACCONTA – Ieri sera, in seconda serata su canale 5, è andata in onda la prima del Chi Summer Tour in cui è stato dato ampio spazio al gossip. Tra i vari protagonisti del primo appuntamento non poteva mancare Gemma Galgani che ha rilasciato un’intervista verità ai microfoni di Alfonso Signorini. Dall’amore per Marco Firpo al dolore provato per la fine della sua storia con Giorgio Manetti, durata otto mesi fino all’accesa rivalità con Tina Cipollari, Gemma Galgani ha toccato diversi argomenti. “Ho provato molto amore per Giorgio ma mi sono bruciata con tutto questo amore” – ha confessato Gemma al direttore del settimanale Chi per poi svelare la gioia che le ha ridato il rapporto con Firpo – “Di sicuro Marco mi sta dando molta gioia. Mi ha regalato la spensieratezza e la speranza che avevo perso”. Di fronte alle parole d’amore della dama storica del trono over di Uomini e Donne, Alfonso Signorini ha chiesto se siano in programma le nozze. Gemma non ha nascosto il desiderio dei fiori d’arancio ma ha specificato che “Non lo so, non devi chiederlo a me. Io sono qui”.

Non poteva mancare il capitolo Tina Cipollari. Nel corso delle ultime due stagioni, tra la bionda opinionista e Gemma sono volate parole pesanti. Le due protagonisti del trono over hanno dato vita puntualmente ad accese discussioni con il pubblico che si è schierato dalla parte dell’una o dell’altra, ma la rivalità tra Gemma e Tina è reale? A rispondere è stata proprio la Galgani: “Non ci sopportiamo sul serio, ma ancora oggi non conosco il motivo del perché mi odi. È un mistero” ha fatto sapere la Dama attraverso i microfoni del Chi Summer Tour.

© Riproduzione Riservata.