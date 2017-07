Velvet 4 / Quarta puntata: anticipazioni e commento. Salvare Rita o rovinare Ana? Pedro a un bivio

Velvet 4

SALVARE RITA O ROVINARE ANA? PEDRO A UN BIVIO

La galleria Velvet riaprirà i battenti il prossimo giovedì 20 luglio, quando tutti i protagonisti della serie tv iberica saranno alle prese con le loro nuove vicende. Le anticipazioni per il quarto episodio rivelano che Pedro, dopo aver chiesto un anticipo sulla paga per pagare l’operazione di sua moglie, riceverà una richiesta assai insolita da Marco ed Enrique, che di fronte alla sua preoccupazione, coglieranno l’occasione per sferrare un nuovo duro colpo agli affari di Ana. I due azionisti di maggioranza, infatti, dopo aver donato all’uomo il denaro di cui ha bisogno, gli chiederanno di mettere i bastoni fra le ruote alla nuova attività della stilista, mettendo fine una volta per tutte al suo progetto di realizzare la linea prêt-à-porter. Di fronte alla possibilità concreta di perdere per sempre Rita, Pedro dovrà decidere se salvare la vita di sua moglie o boicottare i sogni della sua amica, quale sarà la sua decisione finale?

CARLOS, UNA MARIONETTA NELLE MANI DI CRISTINA

Mentre Carlos e Cristina hanno stretto una nuova alleanza per contrastare il legame che ancora unisce Ana e Alberto, la stilista si è ritrovata a riflettere sulla possibilità di accettare la proposta di matrimonio del pilota. In attesa di compiere la sua scelta, che naturalmente terrà conto dei sentimenti di suo figlio, Ana ha ricevuto il conforto di Zio Emilio, che dopo aver sperato a lungo di vederla finalmente felice, con la proposta di Carlos crede di essere a un passo da quel traguardo. Ciò che nessuno sa è che dietro ai romantici gesti del pilota vi è in realtà il nuovo piano di Cristina, che pur di riavere Alberto al suo fianco è disposta a spingere Carlos fra le braccia di Ana. L'ex moglie di Alberto, stavolta, non ha intenzione di fermarsi di fronte a nulla e, pur di portare a compimento il suo nuovo piano, arriverà a coinvolgere anche il piccolo di casa Ribera, al momento l'unico a poter convincere sua madre a compiere il grande passo.

