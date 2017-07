ALEANDRO BALDI/ Ci farà rivivere il successo del brano Non amarmi? (Una serata bella per te, Bigazzi)

Aleandro Baldi a Una serata bella per te, Bigazzi

Oggi su Rete 4 va in onda la serata musicale Una serata per te, Bigazzi. Tra gli ospiti Aleandro Baldi. Famoso per aver vinto Sanremo in duetto con Francesca Alotta, ha recentemente affermato in un'intervista di volersi affermare come cantautore. Ha, inoltre, raccontato alcuni aneddoti sul suo passato rivelando di aver frequentato lo stesso collegio di Andrea Bocelli e che, per un non vedente, l'unico modo per imparare qualcosa fosse frequentare questo tipo di strutture. Il cantante ha affermato che ha voglia di farsi conoscere come autore, più che come interprete: egli ha affermato che quando non sono famosi, gli autori cantano per far sentire la propria voce e ciò che hanno da dire. Baldi ha inoltre affermato di avere delle nuove canzoni in serbo per Massimo Ranieri, Zi Nicola e Donna del sud.

LA CARRIERA IMPREZIOSITA DALLA VITTORIA AL FESTIVAL DI SANREMO

Aleandro Baldi nasce l'11 aprile 1959, in Toscana, a Greve in Chianti. Il cantautore italiano viene scoperto da un grande della musica nostrana, Giancarlo Bigazzi, il quale ascolta alcuni suoi brani ed intuisce che il giovane potrebbe riscuotere grande successo tra il pubblico. Nel 1986 partecipa al Festival di Sanremo nella sezione giovani, arrivando secondo con la canzone intitolata La Nave va. Questa sua partecipazione rappresenta solamente un trampolino di lancio per quello che, in seguito, si rivelerà essere il trampolino di lancio della sua carriera. Il successo arriva nel 1992 quando, in coppia con Francesca Alotta, partecipa al Festival di Sanremo nella categoria delle nuove proposte. Il brano che gli ha portati al successo si intitola Non Amarmi, ed è una trasposizione italiana di un brano spagnolo cantato da Jennifer Lopez in duetto con Marc Anthony. Forse molti non sapranno che, per lo stesso Festival, Baldi scrisse un brano per Fausto Leali intitolato Perché. In seguito vince il festival dell'anno 1994, nella categoria campioni, con il brano da lui scritto intitolato Passerà. Nel corso della sua carriera ricevette, inoltre, numerosi premi quali ad esempio il Premio Mia Martini Speciale. Ad Aleandro Baldi, con questo premio, è riconosciuto il merito di aver diffuso la musica italiana nel mondo. Nel 2010 esce un nuovo album intitolato Italian love song, il quale contiene nove cover di alcune delle più belle canzoni d'amore pubblicate negli anni compresi tra il 1975 ed il 1980. Si diploma in chitarra, presso il conservatorio, ed ottiene il massimo dei voti, oltre ad approfondire lo studio della musicoterapia.

