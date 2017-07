AMICI 16 / News: Riccardo Marcuzzo da record ingaggia Andreas Muller per il prossimo video

Riccardo Marcuzzo e Andreas Muller ancora insieme

RIKI E ANDREAS, GLI “AMICI” DEI RECORD ANCORA INSIEME PER UN VIDEO

Riccardo Marcuzzo dopo Amici, si è portato a casa una soddisfazione dietro l'altra. Vincitore della categoria canto, fino al momento il suo primo EP dal titolo "Perdo le parole", è il più venduto del 2017. Dopo la 16esima edizione del talent show di Maria De Filippi, ha "modificato" il suo nome e, per tutti, il ragazzo dagli occhi cerulei è semplicemente Riki, ragazzo dei record. Nei primi sei mesi dell'anno infatti, il suo primo lavoro discografico ha raggiunto risultati di vendita davvero incredibili battendo - addirittura - "Comunisti col Rolex" di Fedez e J-Ax. Due dischi di platino per Riki che, esattamente come Ax e Fedez, ha venduto tra le 100 e le 150mile copie ma, per conquistare il primato, naturalmente ha conquistato qualche copia in più. Nel frattempo, tra le news e le soddisfazioni legate alla carriera artistica del cantante, arriverà presto un nuovo video di Riki dove ci sarà anche l'amico Andreas Muller. Il ballerino invece, ha vinto l'intera edizione, scontrandosi con Marcuzzo per uno spettacolo che ancora gli estimatori ricordano con estremo piacere ed affetto.



La notizia di una collaborazione tra Riccardo Marcuzzo e Andreas Muller, è stata annunciata dallo stesso cantante su Twitter e, dopo pochissimi minuti, le fan di entrambi sono letteralmente impazzite di gioia. Riki e Andreas infatti, oltre ad essere due artisti molto validi, sono due ragazzi molto amati dal pubblico giovanissimo che segue i programmi della Queen. La coppia di amici ha confermato quindi il loro forte legame anche fuori dal programma che li ha resi famosi in tutta Italia. Negli ultimi tempi infatti, le news di gossip hanno parlato di “maretta” in atto tra Riccardo Marcuzzo e Federica Carta, anche loro molto amici durante il programma che li ha portati al successo. A questo punto gli estimatori non vedono l'ora di scoprire quale sarà la canzone che vedrà protagonisti i due ragazzi più talentuosi della passata edizione di Amici di Maria De Filippi. Per leggere direttamente su Twitter ciò che ha scritto Riki, potete cliccare qui.

