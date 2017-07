ANDREA DI MARCO/ Un mago della satira e del divertimento (Una serata bella per te, Bigazzi)

Una serata bella per te, Bigazzi Su Rete 4

ANDREA DI MARCO, LE SUE FORTUNE GRAZIE A ZELIG E COLORADO (UNA SERATA BELLA PER TE, BIGAZZI) -

Andrea Di Marco, musicista e comico di Zelig, parteciperà allo show evento dedicato a Giancarlo Bigazzi. Rete 4 dedicherà l'intera prima serata di questa sera proprio al concerto dedicato al grande paroliere italiano. Andrea di Marco è un vero e proprio mago della satira e del travestimento. Gran parte del suo lavoro è incentrato attorno a parodie di cantanti italiani. Celebre è, ad esempio, la sua imitazione di Povia nel periodo in cui ha collaborato con la Gialappa's Band nel programma Mai Dire Domenica, condotto da Michele Forest. Ha raggiunto il grande successo grazie alla sua partecipazione a programmi comici come Colorado e Zelig. Oltre a prendere parte a programmi televisivi, Andrea Di Marco è stato anche protagonista di numerosi spettacoli teatrali in giro per l'Italia. Attualmente, consapevole del potere comunicativo di internet, gestisce un rubrica satirica sul sito niente.tv assieme al Terzo Segreto di Satira. Proprio sul portale è protagonista, oltre che ideatore, di una serie web dal titolo Nrangheta, in cui l'organizzazione criminale calabrese diventa una grande azienda multinazionale. Una vera e propria serie satirica che sbeffeggia la politica. Il format è inoltre totalmente in inglese, con sottotitoli in italiano.

LA CARRIERA E QUELLA PARTECIPAZIONE A QUELLI CHE IL CALCIO

Andrea Di Marco, oltre che attore e comico, è anche un ottimo musicista. Ha iniziato la sua carriera prendendo parte al gruppo musicale e satirico dei Cavalli Marci, il cui leader era Claudio Rufus da Norcia. Assieme ai cavalli Marci partecipa a numerosi programmi di successo come Ciro il fglio di Target e Palcoscenico. Dal 2003 al 2005 ha partecipato al programma comico condotto da Enrico Bertolino su Rai Due, Bulldozer. Dal 2007 al 2008 entra nel cast di Quelli che calcio nell'edizione condotta da Simona Ventura. L’anno successivo torna a lavorare per Mediaset grazie alla Gialappas'Band. Nel 2011 collabora anche con Striscia la notizia e nel 2014 fonda il gruppo Bruciabaracche assieme a Maurizio Lastrico e Bagri Gabra. Sempre nel 2014 torna a fare parte del gruppo Cavalli Marci che aveva contribuito a lanciarlo nel mondo dello spettacolo.

© Riproduzione Riservata.