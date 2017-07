ANNALISA/ Con quali canzoni omaggerà il produttore discografico? (Una serata bella per te, Bigazzi)

Annalisa a Una serata bella per te, Bigazzi

ANNALISA, UN AMORE SEGRETO NELLA SUA VITA (UNA SERATA BELLA PER TE, BIGAZZI) - Annalisa, affermata cantante italiana partecipa a Una serata bella per te, un programma fortemente voluto da Marcella Bella. Esso ha lo scopo di omaggiare i grandi della musica italiana, mediante delle serate evento, ed è condotto da Alfonso Signorini e Rosita Celentano. Annalisa Scarrone, arrivata al successo soprattutto per la sua partecipazione al talent Amici di Maria De Filippi, è stata molto chiacchierata qualche tempo fa per le sue misteriose relazioni amorose. Si vociferava, infatti, di un suo possibile flirt con un principe misterioso. In un'intervista a Verissimo rilasciata alla conduttrice Silvia Toffanin, parlando del successo registrato dal suo nuovo album Se Avessi un Cuore, la cantante ha dichiarato di avere qualcuno all'interno della sua vita.

Annalisa ha, inoltre, aggiunto che il suo lui di mestiere fa l'autore ed è allora che la conduttrice, spinta dalla curiosità, le ha chiesto se la sua metà apprezzasse il suo nuovo album. La Scarrone, molto candidamente, ha affermato di aver scritto insieme a lui diverse canzoni del suo album. È implicita, pertanto, la fiducia e la stima riposta dal compagno nella giovane donna che è apparsa, nel rilasciare tali dichiarazioni, evidentemente imbarazzata ma comunque felice.

Durante l'intervista Annalisa ha anche svelato il nome del suo boyfriend, Davide Simonetta, affermando che vivono insieme a Savona e che per adesso tutto va bene tra di loro. La notizia ha provocato la reazione dei fans, i quali si sono complimentati con lei nella sua pagina facebook ufficiale. Altri fans ancora, decisamente più curiosi, hanno domandato alla cantante se intendesse sposare il fortunato.

LA CARRIERA, GLI ESORDI E I SUOI ALBUM -

Quanto alla sua biografia Annalisa Scarrone, più comunemente conosciuta come Nali, nasce a Savona il 5 agosto 1985. Da sempre ha coltivato la passione per la musica, ma il successo arriva con la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. Bella, brava ed intelligente: Nali all'età di 25 anni si laurea nel 2009 in Fisica, ottenendo la votazione di 96/100, presso l'Università degli Studi di Torino. Ad Amici di Maria De Filippi si classifica seconda ed ottiene il premio della critica, il quale viene vinto sempre da lei l'anno seguente, nell'edizione Big del serale di Amici di Maria De Filippi. Il brano che l'ha lanciata sul mercato è Diamante Lei e Luce Lui, facente parte del suo album intitolato Nali.

Quest'ultimo ha ottenuto diversi riconoscimenti: è diventato disco di platino con 80.000 copie vendute, ottenendo un premio ai Wind Music Awards. Partecipa, inoltre, come performer ai TRL Music Awards nel 2011, e nel marzo dello stesso anno esce il suo secondo album intitolato Mentre Tutto Cambia. Di quest'ultimo i brani estratti sono stati nell'ordine Senza Riserva, Mentre tutto cambia, Tra due minuti è primavera e Per una notte o per sempre. L'anno successivo partecipa al Festival di Sanremo con il nuovo singolo Scintille, facente parte dell'album Non so ballare. Nel 2014 Annalisa si rinnova diventando cantautrice: è in questo periodo che esce il nuovo singolo intitolato Sento solo il presente, il quale è stato seguito da L'Ultimo addio.

Partecipa al Festival di Sanremo 2015 con il brano Una finestra tra le stelle, il quale è stato scelto da Samantha Cristoforetti come 12esima canzone da programmare nello spazio. In seguito partecipa al Coca-cola Summer Festival e pubblica l'album intitolato Se avessi un cuore, mentre nel settembre 2016 collabora con Benji e Fede. Avrebbe dovuto partecipare al festival di Sanremo 2017 in duetto con Ron, in occasione della serata delle cover, ma ciò non è stato possibile per via dell'eliminazione del cantante.

