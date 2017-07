AVENGERS: INFINITY WAR / Riprese concluse e primo poster dall'expo D23, le ultime news

Avengers: Infinity War

Si sono concluse le riprese della pellicola dal titolo "Avengers: Infinity War". Inoltre, dall'expo D23 è arrivato anche il primo poster ufficiale con le immagini del film dedicato ai supereroi del fratelli Russo, in arrivo in tutti i cinema americani dal prossimo 4 maggio 2018. Joe Russo e Anthony Russo hanno confermato la fine delle riprese ufficiali e, dopo una breve pausa torneranno al lavoro con la quarta pellicola. Aspettando che la Disney possa ufficialmente condividere i filmati che sono stati proiettati direttamente all'expo D23, una estimatrice delle pellicole ha catturato una fotografia del nuovo poster che raffigura il Titano Pazzo, Thanos (Josh Brolin) che indossa il Guanto dell'Infinito completo di tutte le Gemme dell'Infinito. Il poster è opera del famoso artista di Marvel Ryan Meindering.



Kevin Feige, presidente di Marvel Studios è salito sul palco del D23 presentando ai presenti il nuovo logo di Marvel Studios per il decimo anniversario che inizierà proprio con l'uscita di Avengers. Sul palco dell'evento c'è stato spazio anche per tutto il cast di "Avengers: Infinity War", arrivato direttamente da Atlanta per prendere parte allo spettacolo. Sul palco quindi, sono saliti: Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Anthony Mackie, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Chadwick Boseman, Josh Brolin, Don Cheadle, Sebastian Stan, Dave Bautista, Karen Gillan e Pom Klementieff. La nuova pellicola porterà sul grande schermo lo scontro mortale di tutti i tempi e, per gli appassionati del genere sarà un evento da non perdere. Gli Avengers infatti, dovranno cercare in qualsiasi modo di sconfiggere il potere di Thanos prima che lui con un nuovo attacco possa mettere fine all'intero universo. Il nuovo film per la regia di Anthony e Joe Russo vede anche una sceneggiatura di Christopher Markus e Stephen McFeefly, con Kevin Feige e Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Michael Grillo e Stan Lee come produttori esecutivi.

