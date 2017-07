DEBORAH IURATO/ La sua storia discussa con Giovanni Caccamo (Una serata bella per te, Bigazzi)

Deborah Iurato a Una serata bella per te, Bigazzi

DEBORAH IURATO, VINCITRICE DI TALE E QUALE SHOW (UNA SERATA BELLA PER TE, BIGAZZI)

- Torna in replica, questa sera, domenica 16 luglio 2017, un'altra puntata del programma televisivo Una serata bella per te ovvero una trasmissione voluta da Marcella Bella. Durante lo show tantissimi saranno gli ospiti che si esibiranno sulle note delle canzoni più famose dei grandi della musica: questa puntata è dedicata a Giancarlo Bigazzi. Tra gli ospiti di questa serata figurano anche Deborah Iurato. Nell'ultimo periodo si è fatta notare per le sue doti di cantante per aver sapientemente imitato, nel programma Tale e quale show condotto da Carlo Conti, tantissimi artisti: da Anastacia a Laura Pausini, da Adele a Lara Fabian passando per Noemi. La giovane cantante si è rivelata, senza stupore alcuno, essere la vincitrice indiscussa della finalissima del programma. Dal punto di vista sentimentale è stata molto chiacchierata per la sua vicinanza al cantante Giovanni Caccamo, con il quale ha duettato al festival di Sanremo 2016 ed instaurato in seguito diverse collaborazioni.

I due, in seguito alla loro partecipazione al festival, si sono riscoperti affini non solo dal punto di vista professionale ma anche dal punto di vista umano. Il giovane cantante, parlando di lei, ha affermato che è molto bella e lei sembra non avere questa percezione. In ogni caso i due non hanno smentito la loro relazione ed affermano, inoltre, che qualcosa in futuro potrebbe accadere tra di loro. Non ci resta che aspettare che le rose fioriscano!

LA SUA CARRIERA, GLI ESORDI E I SUOI ALBUM -

Nasce a Ragusa il 21 novembre 1991 e da sempre ha avuto la passione per il canto, tanto che ha avuto la determinazione di lasciare il suo ex fidanzato perché voleva che smettesse di cantare. Partecipa ad Amici di Maria De Filippi nel 2014 classificandosi prima, una vincita che la porta a pubblicare il primo album che porta il suo nome. I singoli estratti sono Danzeremo a Luci Spente, Anche se Fuori è Inverno e Piccole Cose. Ha partecipato, in quell'anno, ai concerti di Fiorella Mannoia ed Alessandra Amoroso. Nell'anno 2015 e 2016 segue la pubblicazione di altri due album intitolati, rispettivamente, Libere e Sono Ancora Io. I singoli estratti dei rispettivi dischi sono stati: L'amore vero, Dimmi dov'è il cielo, Libere dallo stesso titolo dell'album, Da sola, Fermeremo il tempo, Via da qui che ha partecipato a Sanremo e Sono ancora io. tra le collaborazioni più illustri figura l'apertura, nel dicembre 2015, del concerto di Lionel Ritchie al Forum di Assago.

© Riproduzione Riservata.