EMMA MORTON/ Ha rischiato la vita in un disastroso incidente (Una serata bella per te, Bigazzi)

EMMA MORTON, LA CANTANTE SFIORO' LA FINALE A X FACTOR 2014 (UNA SERATA BELLA PER TE, BIGAZZI)

Sta per finire l'attesa per la messa in onda del grande evento televisivo e musicale dedicato ad un grande musicista e compositore italiano. Questa sera, domenica 16 luglio, Rete 4 trasmetterà infatti Una serata bella per te... Bigazzi. Una straordinaria kermesse di artisti saliranno sul palco per omaggiare il grande maestro. Tra questi ci sarà anche Emma Morton, ex concorrente di X Factor 2014. La cantante, che sfiorò la finale del fortunato talent show di Sky, ha rischiato di perdere la vita in un disastroso incidente che l'ha costretta ad abbandonare le scene musicali per diverso tempo.

Dopo il traumatico incidente Emma Morton è tornata a cantare nel 2015 con il brano Holiday, che le ha permesso di ricominciare da zero, lasciandosi alla spalle un bruttissimo periodo della sua vita. Durante la sua esperienza ad X Factor, Mika in particolare ha dimostrato di apprezzare particolarmente la sua arte.

Oggi, a distanza di qualche anno da quell'esperienza, come ha raccontato in un'intervista rilasciata a Vanity Fair, Emma si sente una persona diversa e più matura. Ha una figlia di quattro anni, avuta con il compagno Luca Giovacchini, che ama profondamente. Nel 2016 è uscito il suo primo album realizzato assieme a Matteo Buzzanca. In collaborazione con il compagno Luca Giovacchini e ad assieme a Piero Perelli, Emma ha dato vita ad una band, ovvero la Emma Morton and the graces. Il progetto musicale è incentrato attorno al mondo jazz, blues ed alla musica popolare folk scozzese.

L'ESORDIO E UN TALENTO NATURALE: NON HA MAI STUDIATO CANTO

Emma Morton nasce ad Edimburgo nel 1986. Dal 2009, affascinata dal nostro Paese, decide di trasferirsi in Italia dove finalmente riesce a trovare una propria identità musicale e soprattutto l'amore. E' infatti legata sentimentalmente al musicista Luca Giovacchini. L'appoggio ed il supporto della sua nuova famiglia, che comprende anche la piccola Billie, le hanno permesso di acquisire una straordinaria sicurezza in se stessa e nelle proprie capacità. Pur non avendo mai studiato canto il suo talento è innato, così come affermato da Mika e da tanti altri artisti che hanno avito la fortuna di ascoltare la sua musica. Emma Morton ha preso parte ad X Factor 8, arrivando quasi in finale nell'edizione poi vinta da Lorenzo Fragola.

