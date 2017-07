FRANCESCA BARRA E CLAUDIO SANTAMARIA STANNO INSIEME/ È ufficiale, ma lei si difende: "Non sono poliamorosa"

Francesca Barra e Claudio Santamaria stanno insieme (Foto: Facebook)

FRANCESCA BARRA E CLAUDIO SANTAMARIA STANNO INSIEME

Francesca Barra e Claudio Santamaria stanno insieme? Questo l'ultimo gossip sulla giornalista e scrittrice, che si unisce alle voci relative al matrimonio finito con Marcello Morfino. Tra le tante indiscrezioni sulla sua vita sentimentale ce n'è però una in particolare che l'ha disturbata e per questo ha preso carta e penna: Francesca Barra non ha gradito, infatti, la definizione di donna "poliamorosa" che le ha dato Dagospia e per questo ha scritto una lettera al sito. «Le uniche persone che amo contemporaneamente sono i miei tre figli. Per il resto sono monogama e sono stata chiara e limpida con la mia famiglia», ha scritto la giornalista e conduttrice radiofonica. Respinge allora le espressioni di chi pensa di averla "beccata" con l'attore Claudio Santamaria, perché in realtà è stata immortalata con lui durante una festa pubblica, visto che non intendono nascondersi. «Altrimenti avrei fatto come fanno gli amanti: chiusa in una stanza di un hotel. Avere una nuova relazione non significa essere poliamorosa», ha concluso Francesca Barra.

LA CONFERMA DELLA GIORNALISTA: "CON MIO MARITO È FINITA"

Il matrimonio tra Francesca Barra e Marcello Morfino era comunque finito da tempo, ma la giornalista ha ufficializzato solo da poco il suo stato sentimentale con un messaggio pubblicato su Facebook. «Per tutelare la mia famiglia anche per avvenimenti che avrete letto o ascoltato, confermo che io e Marcello Morfino abbiamo deciso di restare una famiglia, ma in forma differente. Siamo individui indipendenti e liberi. Pur mantenendo un affetto infinito, un legame solido e sincero». Tanti erano stati infatti gli articoli sul suo viaggio a Matera con Claudio Santamaria in occasione dei festeggiamenti della patrona della città dei Sassi. Il portale Sassilive.it ha svelato però qualche particolare in merito alla nuova coppia: Francesca Barra e l'attore si sono conosciuti a Policoro quando erano ragazzini, poi si sono frequentati, ma ora stanno insieme. La giornalista aveva infatti concluso di comune accordo la relazione con Marcello Morfino.

