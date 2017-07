FRANCESCO GABBANI/ Con il successo del suo tormentone torna a cantare in tv (Una serata bella per te, Bigazzi)

Francesco Gabbani a Una serata bella per te, Bigazzi

Tutto pronto per l'atteso concerto dedicato a Giancarlo Bigazzi. Una serata bella per te... Bigazzi verrà trasmessa da Rete 4, questa sera 16 luglio 2017. Saranno in tanti a commemorare il grande musicista italiano scomparso a 71 anni nel 2012. Sul palco salirà anche Francesco Gabbani, reduce dal nuovo successo estivo con il brano Tra le granite e le granate che in soli due mesi è riuscito a raggiungere un numero record di vendite e visualizzazioni. L'ascesa di Francesco Gabbani sembra ormai non avere praticamente fine. Dopo la vittoria al Festival di Sanreemo 2017 con il brano Occidentali's Karma, il cui video su Youtube è arrivato a sfiorare i 42 milioni di visualizzazioni, il cantante toscano sta mietendo successo uno dopo l'altro.

Da segnalare anche la sua partecipazione all' Eurovision Song contest a maggio dove è riuscito a classificarsi solo quinto, nonostante fosse considerato uno dei favoriti alla vittoria finale. A coronare questo straordinario 2017 è poi arrivato il successo di Tra le granite e le granata che può essere annoverato tra i principali tormentoni dell'estate 2017. Il singolo è uno dei più trasmessi dalle radio italiani e figura stabilmente tra i dieci brani maggiormente acquistati su iTunes.

Come ha annunciato lo stesso Gabbani tramite il suo profilo Facebook, per festeggiare il grande riscontro positivo raggiunto dal suo ultimo singolo verrà pubblicato un 45 giri del brano. Era già accaduta la stessa cosa con Occidentali's Karma. Il 45 giri verrà realizzato in tiratura limitata e potrà essere acquistato anche su Amazon. Nel frattempo è anche partito il tour estivo di Gabbani che lo porterà in giro per l'Italia quest'estate 2017. Per la maggior parte delle date sono già registrati soldi out.

ACCENNI BIOGRAFICI: E TUTTO COMINCIO' DA UN AMEN

- Francesco Gabbani nasce a Carrara nel 1982. Raggiunge il successo solo nel 2016 grazie al brano Amen che gli permette di vincere l'edizione San Remo nella sezione Nuove proposte. Gabbani è il primo cantante ad aver vinto il Festival per due edizioni consecutive, nel 2016 con Amen e nel 2017 con Occidentali's karma.

