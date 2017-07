GAETANO CURRERI/ Ha aperto e chiuso il concerto di Vasco Rossi (Una serata bella per te, Bigazzi)

Gaetano Curreri a Una serata bella per te, Bigazzi

È ormai terminata l'attesa per la messa in onda di Una serata bella per te...Bigazzi, il concerto organizzato in onore di Giancarlo Bigazzi, uno degli autori musicali più famosi della storia musicale italiana degli ultimi trent'anni. Anche Gaetano Curreri, frontman degli Stadio, parteciperà all'evento che verrà trasmesso in prima serata su Rete 4, dalle 21.10 questa sera domenica 16 luglio 2017. Ha recentemente rilasciato un'intervista al mensile Vanity Fair in cui ha parlato di se e della sua vita, accennando alla terribile lotta contro il tumore ed all'immenso dolore per la perdita del padre, che ha descritto come un uomo taciturno ma di gran cuore. Nel 2003 il cantante degli Stadio, durante il concerto di Carnevale ad Acireale è stato colpito da un ictus che però è stato fortunatamente curato in tempo.

In occasione del mega concerto di Vasco Rossi del 3 luglio al Modena Park, Gaetano Curreri ha aperto e chiuso l'evento del suo collega e grande amico. Ai microfoni de La Stampa, ha parlato dell'evento descrivendolo come una lunga festa, proseguita poi a Rimini, dove il cantante degli Stadio ha cantato fino all'alba sulla spiaggia riminese assieme a migliaia di ragazzi. Sul palco i due si sono esibiti in un fantastico duetto pianoforte e voce, in memoria della loro collaborazione iniziata negli anni 70.

LA CARRIERA E IL SUO INCONTRO CON VASCO ROSSI -

Gaetano Curreri è un cantante e musicista italiano, nato a Bertinoro nel 1952. La sua carriera inizia negli anni sessanta, grazia all'incontro con Vasco Rossi con il quale ha iniziato a collaborare fin da giovanissimo. Alla fine degli anni settanta, assieme hanno realizzato i primi due album di Vasco, entrambi composti ed arrangiati proprio da Gaetano Curreri. Oltre che con Vasco Rossi, Curreri ha collaborato a lungo anche con Lucio Dalla, in veste di pianista ed arrangiatore.

