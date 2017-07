GIANCARLO BIGAZZI/ Da Luglio a Lisa dagli occhi blu, il genio dei parolieri italiani (Una serata bella per te)

Una serata bella per te, Bigazzi Su Rete 4

GIANCARLO BIGAZZI, UNA SERATA MUSICALE DEDICATA A LUI

L'indimenticabile Giancarlo Bigazzi, autore di successi immortali della musica italiana degli anni 80 e 90, scomparso nel 2012, verrà ricordato nel corso di uno straordinario evento a lui dedicato. Una serata bella per te... Bigazzi andrà in onda a partire dalle 21.10 di domenica 16 luglio, su Rete 4. Bigazzi, famoso anche con il soprannome di Katamar è uno dei più famosi e produttivi parolieri italiani. Ha scritto brani per tantissimi artisti come Umberto Tozzi e Marcella Bella. Ha inoltre fatto parte nel noto gruppo musicale degli Squallor ed ha composto brani di enorme successo come, Si può dare di più e T'innamorerai, cantata da Marco Masini. Ha poi realizzato diverse colonne sonore per alcune serie tv e pellicole cinematografiche. In un'intervista rilasciata poco prima della sua morte al portale umbertotozzi.net, Bigazzi ha parlato di quanto il successo rinnovato in Francia di Ti Amo, il brano scritto da lui ed interpretato da Umberto Tozzi, lo abbia reso orgoglioso e felice.

Mai avrebbe creduto che a distanza di anni questo singolo avrebbe riscosso nuovamente successo. Ha poi ammesso che ha abbandonato le scene perché nessun artista emergente ha catturato la sua attenzione. Per lui i giovani artisti erano tutti bravi, molto tecnici ma privi di personalità. Giancarlo Bigazzi sarebbe sicuramente felice di sapere che, negli ultimi mesi ed in occasione dei 40 anni di vita del brano Ti Amo, Umberto Tozzi, assieme alla cantante americana Anastacia, stia portando nuovamente alla ribalta la canzone da lui scritta, in una nuova versione italo americana. Il singolo sta riscuotendo un certo successo ed è trai brani più suonati dalle radio italiana, al momento.

ACCENNI BIOGRAFICI: DA LUGLIO A LISA DAGLI OCCHI BLU I SUOI SUCCESSI

- Giancarlo Bigazzi nasce a Firenze nel 1940 e muore a Viareggio nel 2012. La sua carriera di autore musicale inizia negli anni 70 quando scrive brani di grande successo come Luglio, interpretata da Riccardo Del Turco e Lisa dagli occhi blu, cantata da Mario Tessuto. Nel 71 crea il gruppo musicale degli Squallor, progetto nato in pieno stile goliardico ma che riscosse un enorme successo.

