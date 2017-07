GIUSEPPE CEDERNA/ L’attore su Rete 4 per omaggiare Giancarlo Bigazzi (Una serata bella per te, Bigazzi)

Una serata bella per te, Bigazzi Su Rete 4

La serata musicale di Una serata Bella... Per te, Bigazzi!, ideata da Marcella Bella e condotta da Alfonso Signorini e Rosita Celentano, dedicata al grande paroliere, compositore e produttore discografico fiorentino Giancarlo Bigazzi, sarà trasmessa su Rete 4 questa sera, domenica 16 luglio 2017 alle ore 21:30. Tra i vari artisi vi sarà anche Giuseppe Cederna. Lavora per Sky nel progetto di una serie tv le cui stagioni assumono un titolo diverso a seconda dell'anno che tratteranno. La serie, di genere storico-drammatico, è stata ideata da Stefano Accorsi e creata da Alessandro Fabbri, Ludovica Rampoldi e Stefano Sardo. Iniziata nel 2016 e diretta da Giuseppe Gagliardi, con Stefano Accorsi, Guido Caprino, Miriam Leone nel cast, iniziata con il titolo 1992, narra le vicende di sei personaggi di diverso ceto sociale, colpiti a titolo diverso e con effetti differenti dagli eventi di Tangentopoli. Giuseppe Cederna interpreta un personaggio di spicco della storia di quegli anni, il magistrato Francesco Saverio Borrelli, che dirigeva il famoso pool di magistrati, denominato Mani Pulite, di cui facevano parte Antonio Di Pietro e Gherardo Colombo. Attualmente è in corso 1993, che vedrà l'entrata in gioco del personaggio di Silvio Berlusconi, interpretato da Paolo Pierobon, e che proseguirà con 1994.

LA CARRIERA E I SUOI FILM

Giuseppe Cederna nasce a Roma il il 25 giugno 1957. Figlio di Antonio Cederna, giornalista, scrittore, politico e ambientalista, inizia la carriera cinematografica con Cercasi Gesù del 1982, di Luigi Comencini. Recita in diversi film d'autore, tra cui Sogno di una notte d'estate di Gabriele Salvatores e Sotto sotto... strapazzato da anomala passione di Lina Wertmüller, poi in diverse altre pellicole, di cui Marrakech Express del 1989 e Mediterraneo del 1991, entrambi diretti da Salvatores e Il viaggio di Capitan Fracassa di Ettore Scola, del 1990, recitando con Massimo Troisi. Ha scritto libri come Il grande viaggio, di cui ha letto diversi brani durante spettacoli teatrali negli anni 2000. Ha continuato a recitare in numerosi film ed ha partecipato anche ad alcune serie tv.

